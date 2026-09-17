Facundo Medina convirtió uno de los goles con los que Bayer Leverkusen derrotó 2-0 a NK Celje por la primera jornada de la fase liga de la UEFA Europa League. El defensor argentino apareció en el segundo tiempo para ampliar la ventaja del conjunto alemán.

El argentino apareció en el segundo tiempo

El primer gol del encuentro llegó a los 15 minutos y fue en contra, luego de que Svit Seslar enviara la pelota a su propia valla. Con esa ventaja, el Leverkusen manejó el desarrollo y buscó ampliar la diferencia ante el conjunto esloveno.

El segundo tanto llegó a los 74 minutos y tuvo como protagonista a Medina. El defensor recibió un córner desde el costado derecho, encontró la pelota dentro del área y definió de volea para vencer al arquero rival.

Segundo gol con el Leverkusen

El tanto ante NK Celje significó el segundo gol de Medina desde su llegada al Bayer Leverkusen. El anterior había sido convertido en la Bundesliga, frente a Union Berlín.

El defensor argentino volvió así a aparecer en el marcador durante una competencia europea. El triunfo le permitió al conjunto alemán comenzar su participación en la Europa League con una victoria.