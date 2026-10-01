La Justicia confirmó que Facundo Moyano estuvo alojado durante 11 días en el hotel donde se investiga si incumplió la prohibición de acercamiento y contacto con Candela Arizaga. El dato surge de un informe del Cuerpo de Investigaciones Judiciales, incorporado a la causa en la que el exdiputado ya fue imputado por desobediencia.

De acuerdo con la documentación aportada por el establecimiento, Moyano ingresó al Aira Apart Hotel Buenos Aires el 31 de agosto y se retiró el 11 de septiembre. Durante ese período ocupó la habitación 603. El hotel también entregó voluntariamente el DVR con las grabaciones de sus cámaras de seguridad y los datos de los empleados que trabajaron durante la estadía.

Sin embargo, hasta el momento no existen registros hoteleros a nombre de Arizaga. El informe también señala que no pudo determinarse a partir de fuentes abiertas si efectivamente hubo un encuentro entre ambos ni en qué fecha habría ocurrido.

La investigación apunta a determinar si Moyano incumplió las medidas cautelares que le prohíben acercarse a menos de 300 metros de Arizaga y mantener cualquier tipo de contacto con ella. Esas restricciones continúan vigentes mientras avanza el expediente.

Qué analiza la Justicia

El episodio bajo investigación habría ocurrido precisamente durante el período en el que Moyano estuvo hospedado en el hotel, entre el 31 de agosto y el 11 de septiembre. Por ese hecho, la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 3 de la Ciudad de Buenos Aires lo imputó el 19 de septiembre por el presunto delito de desobediencia. T

Además, existen datos que indicarían que las celdas de los teléfonos celulares de Moyano y Arizaga habrían registrado actividad en las inmediaciones del hotel durante un período prolongado. Ese elemento forma parte de las líneas que se analizan para intentar establecer si ambos coincidieron en el lugar.

La Fiscalía ya había retirado previamente las grabaciones de las cámaras de seguridad y los registros de huéspedes del establecimiento para reconstruir lo ocurrido. Hasta ahora, la documentación confirma la presencia de Moyano, pero no acredita por sí sola que Arizaga haya estado allí.

Cómo comenzó la causa contra Facundo Moyano

La investigación original se inició por un episodio ocurrido el 4 de agosto en el barrio porteño de Belgrano, cuando Arizaga fue vista corriendo por avenida Del Libertador mientras Moyano iba detrás de ella. La Policía de la Ciudad intervino y posteriormente se abrió una causa por presuntas lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género.

Como consecuencia de ese expediente, la Fiscalía dispuso la prohibición de acercamiento y contacto. Tanto Moyano como Arizaga pidieron posteriormente que la medida fuera revisada, pero la Fiscalía rechazó el planteo al considerar que la investigación continúa en curso.

Tras esa decisión, los entonces abogados de Moyano, Alfredo Gascón y Miguel Ángel Molina, dejaron su defensa argumentando diferencias respecto de la estrategia jurídica.