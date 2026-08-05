Facundo Moyano recuperó este martes la libertad luego de declarar ante la Unidad de Flagrancia Norte (UFLA) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires. Al retirarse de la sede judicial, el exdiputado se limitó a decir ante los periodistas: "Está todo aclarado".

La Justicia resolvió que continúe el proceso en libertad, aunque con una serie de restricciones, según confirmó su abogado, Miguel Molina. Sin embargo, la investigación sigue abierta y Moyano permanece imputado por los delitos de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género.

La causa comenzó durante la madrugada del lunes, cuando un llamado al 911 alertó sobre una joven que corría semidesnuda por la vía pública en el barrio porteño de Belgrano. El operativo policial derivó en la detención del dirigente sindical y en el inicio de una investigación para determinar qué ocurrió dentro del departamento ubicado sobre la avenida del Libertador.

Qué encontró la Justicia durante el allanamiento

Mientras Moyano permanecía detenido, la Justicia ordenó un allanamiento en el departamento donde ocurrió el episodio. El procedimiento se extendió durante unas dos horas y los investigadores secuestraron dos teléfonos celulares.

Además, encontraron una jeringa que fue sometida a pruebas para detectar la presencia de estupefacientes. Según informaron fuentes del caso, el resultado fue negativo y no se hallaron drogas en el inmueble.

Candela Arizaga recibió el alta

En paralelo, Candela Arizaga, de 23 años, recibió el alta médica luego de permanecer internada en el Hospital Pirovano, donde fue sometida a los exámenes de rigor tras el episodio.

La investigación también incorporó imágenes de cámaras de seguridad que muestran parte del recorrido realizado por Moyano y la joven después de salir del edificio. Esas grabaciones forman parte de las pruebas que analizará la Fiscalía para reconstruir la secuencia de los hechos.

Aunque el exdiputado recuperó la libertad, la causa continúa en etapa de investigación y la Justicia deberá determinar, a partir de los testimonios, pericias y demás elementos de prueba, qué ocurrió durante la madrugada del lunes y si corresponde avanzar hacia una instancia judicial posterior.