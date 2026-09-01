Un total de 11 personas resultaron heridas este lunes tras el colapso de una escalera mecánica en la estación Dr. Sáenz de la línea Belgrano Sur, ubicada en el barrio porteño de Pompeya. El incidente movilizó de urgencia al Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) y a efectivos de seguridad, mientras la empresa estatal abrió una investigación para determinar las causas del desperfecto mecánico.

El saldo del siniestro dejó a cinco personas con la peor parte —tres mujeres y dos hombres—, quienes debieron ser trasladadas de urgencia a distintos centros de salud de la Ciudad de Buenos Aires: tres de ellas al Hospital Piñero, una al Hospital Penna y la restante al Hospital Cecilia Grierson. Los otros seis afectados recibieron asistencia médica en el lugar por parte de los equipos de emergencia, sin necesidad de traslado hospitalario.

Consultado por los medios, el titular del SAME, Alberto Crescenti, confirmó que el episodio se originó por un «desperfecto técnico» y calificó la caída de las víctimas como «importante». En tanto, fuentes de Trenes Argentinos informaron que las causas exactas del fallo continúan bajo investigación y precisaron que el último mantenimiento preventivo en esas instalaciones se había llevado a cabo el pasado 13 de agosto.

Como consecuencia del accidente, la zona de las escaleras mecánicas y el andén 1 de la estación debieron ser inhabilitados de forma temporal para permitir el trabajo de los peritos, quienes ya analizan las cámaras de seguridad del predio. No obstante, desde la operadora ferroviaria aclararon que el servicio general del tren Belgrano Sur continúa operando con normalidad según su diagrama habitual.