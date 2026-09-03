Los principales asistentes de inteligencia artificial, como ChatGPT, Claude y Grok, sufrieron una caída masiva a nivel mundial durante este jueves 3. Miles de usuarios en Argentina y otros países reportaron problemas para acceder a las plataformas y generar respuestas. El servicio ya comenzó a normalizarse tras varios minutos de fallas técnicas.

El error 404 bloqueó el acceso a ChatGPT

La plataforma desarrollada por OpenAI fue la más afectada por este colapso generalizado. Los usuarios se encontraron con un error 404 al intentar ingresar a la página web y a la aplicación oficial. Este fallo de conexión impidió iniciar sesión, cargar el historial y procesar cualquier tipo de consulta.

Según los registros del sitio DownDetector, los reportes escalaron rápidamente en países como Estados Unidos, España, México y Argentina. El pico de problemas duró aproximadamente diez minutos antes de que el sistema comenzara a reaccionar. Desde la empresa confirmaron el incidente y aseguraron que ya aplicaron las medidas de mitigación necesarias.

Claude y Grok también sufrieron el impacto

La interrupción de los servidores alcanzó en simultáneo a otros grandes competidores del mercado tecnológico. Claude, el asistente de la empresa Anthropic, mostró mensajes de error al intentar cargar los textos solicitados por el público. La inmensa mayoría de estas quejas se concentraron en los Estados Unidos.

Por su parte, el sistema Grok de la compañía xAI también experimentó una fuerte lentitud en su procesamiento. Los reportes sobre esta herramienta impulsada por Elon Musk fueron menores en nuestra región, pero evidenciaron el alcance de la falla. En ambos casos, las empresas lograron resolver la situación y los chatbots ya operan con normalidad.

El peso de las plataformas en la rutina global

Esta interrupción generó una rápida alarma mundial debido a la enorme dependencia actual hacia estas herramientas tecnológicas. ChatGPT lidera con absoluta comodidad el segmento al superar los mil millones de usuarios activos semanales en todo el mundo. Su uso cotidiano ya abarca desde la redacción básica de textos hasta la programación y el análisis de datos.

En paralelo, sus competidores directos también manejan un volumen de tráfico gigantesco. Claude registra cerca de 245 millones de conexiones mensuales, mientras que Grok alcanza a unos 117 millones de personas en el mismo período. La masividad de estos asistentes convierte a cualquier caída temporal en un problema a escala internacional.