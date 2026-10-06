Un menor de aproximadamente 14 años fue encontrado muerto este martes por la mañana en la vía pública, en la zona de calle Dorrego y avenida Rioja, en Concepción, Capital. La Justicia investiga las circunstancias del fallecimiento y espera el resultado de la autopsia para determinar con precisión qué ocurrió.

El hallazgo se produjo alrededor de las 9, cuando vecinos de la zona se comunicaron con el 911 para alertar que había una persona tirada en la calle. Al llegar al lugar, efectivos policiales constataron que el joven se encontraba sin vida.

Según explicó el fiscal de la UFI de Delitos Especiales, Sebastián Gómez, se trataría de un adolescente de aproximadamente 14 años que no sería oriundo de la zona. En una primera evaluación realizada en el lugar, los investigadores no encontraron indicios que permitieran establecer que se trató de una muerte violenta.

De hecho, la principal hipótesis inicial apunta a que podría haberse tratado de una muerte natural, aunque esta posibilidad deberá ser confirmada o descartada mediante la autopsia.

Uno de los datos que llamó la atención de los investigadores fue que el adolescente presentaba una lesión en una de sus cejas. Sin embargo, los médicos forenses que trabajaron en el lugar indicaron que, en principio, podría tratarse de una herida producida por el impacto contra el suelo al momento de caer.

El joven tampoco llevaba documentación ni ningún elemento que permitiera identificarlo en el momento del hallazgo.

Mientras se realizaban las primeras actuaciones, una mujer se presentó en la Comisaría 2ª y manifestó ser familiar directa del adolescente. Según explicó el fiscal Gómez, esa información todavía se encuentra en proceso de constatación para determinar fehacientemente la identidad del fallecido y establecer el vínculo con la mujer.

Ahora, la investigación quedó a la espera de los resultados de la autopsia, que serán claves para determinar la causa y las circunstancias de la muerte. Hasta contar con esos estudios, la Justicia mantiene abiertas todas las posibilidades, aunque la hipótesis de una muerte natural aparece como la primera explicación surgida de las actuaciones realizadas hasta el momento.