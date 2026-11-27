El empresario Jorge Born falleció este viernes a los 92 años, cerrando la trayectoria de una figura clave en la historia económica y política argentina, heredero de Bunge & Born —la primera multinacional del país— e ideólogo del plan económico BB acercado al expresidente Carlos Saúl Menem.

Su vida estuvo atravesada por hitos de alto impacto público, entre ellos su secuestro en septiembre de 1974 junto a su hermano por Montoneros, durante el cual permaneció cautivo 180 días y se pagó el rescate más caro de la historia, fijado en 60 millones de dólares.

Nacido en junio de 1934 en Buenos Aires, Jorge Born cursó sus estudios en el Colegio Nacional Buenos Aires y posteriormente se formó en Wharton, la escuela de negocios de la Universidad de Harvard en Estados Unidos, institución en la que también estudiaron sus descendientes. Al momento de ser secuestrado por Montoneros en septiembre de 1974, se desempeñaba como director general de Bunge & Born, entonces la tercera empresa más importante del continente, y fue elegido como blanco debido a que representaba a un empresario por el que podía abonarse una suma considerable.

Aunque no estaba previsto en el operativo, en el vehículo en el que viajaba Born al momento del secuestro también iba su hermano Juan, por lo que ambos fueron capturados y trasladados al sótano de una carpintería ubicada en la localidad de Carapachay, en Vicente López. Juan Born recuperó la libertad a los 60 días, mientras que Jorge Born fue liberado 180 días después de su captura, tras negociarse el pago del rescate con su propio padre.

Rodolfo Galimberti tuvo un papel central en el secuestro de los hermanos Born, en el marco de un operativo planificado durante meses: conducía una de las camionetas que interceptó los autos en los que se trasladaban los empresarios y sus custodios, y luego integró el grupo que cubría las guardias de 24 horas, instancia en la que para pasar el tiempo jugaba a las cartas y tomaba whisky con Jorge; años más tarde, pasada la dictadura, Born y Galimberti se asociaron comercialmente.

En el plano económico y político, en 1989 —cuando Carlos Menem acababa de asumir la presidencia—, Born le propuso un plan económico para intentar contener la hiperinflación arrastrada desde la gestión de Raúl Alfonsín.

Conocido como el Plan BB (por Bunge & Born), la compañía lo diseñó para el ministro de Economía Miguel Ángel Roig, quien falleció poco después y fue sucedido por Néstor Rapanelli, vicepresidente de la multinacional; las medidas incluyeron la desregulación económica y la reducción de cupos, aranceles y prohibiciones a las importaciones, pero no lograron frenar la suba de precios, un fracaso que también derivó en la salida de Jorge Born del directorio de la firma.

En aquel período, el grupo lideraba el rubro alimenticio con Molinos Río de la Plata, el sector textil con Grafa, el de pinturas con Alba y el de envases con Centenera, además de exportar cereales al exterior.

Asimismo, Bunge & Born ha sido investigada por su responsabilidad en la desaparición de 24 trabajadores de Molinos Río de la Plata durante la última dictadura cívico-militar, causa en la que el CELS presentó una querella en 2014 para determinar la responsabilidad del grupo en los crímenes contra representantes gremiales, mientras que este año comenzó en la justicia de La Plata el juicio ante el TOF Nº2 contra el exjefe de personal de la planta Emilio Parodi por su participación en los secuestros y desapariciones de los trabajadores aceiteros Francisco Fernández, Santos Ojeda y Roberto José Rivolta, ocurridos el 7 de julio de 1976 en el marco de los procesos que indagan la complicidad civil durante la dictadura genocida.