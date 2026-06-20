El periodismo argentino despide a Roberto García, quien falleció a los 81 años y dejó una extensa trayectoria en medios gráficos, radio y televisión. Su muerte generó profundo pesar entre colegas, allegados y figuras del ámbito político y periodístico.

Con más de seis décadas de trabajo ininterrumpido, García se consolidó como una de las voces más reconocidas del análisis político y económico del país. Su carrera comenzó en la revista Primera Plana, donde ingresó a los 20 años tras abandonar sus estudios de Derecho en la Universidad Nacional de La Plata.

En sus primeros años integró también la redacción de La Opinión, el diario fundado por Jacobo Timerman, donde permaneció hasta su cierre en 1980. Esos inicios marcaron su perfil profesional, enfocado en el análisis del poder, la política y la economía.

El tramo más extenso de su carrera se desarrolló en Ámbito Financiero, medio en el que trabajó durante más de dos décadas y del que fue director periodístico entre 1983 y 2008. Su labor lo posicionó como una referencia para interpretar los movimientos políticos y económicos del país.

A lo largo de su trayectoria recibió el Premio Konex en distintas oportunidades y formó parte de la Academia Nacional de Periodismo, reconocimientos que consolidaron su lugar dentro del periodismo argentino.

Además de su trabajo en prensa escrita, tuvo experiencia en televisión y radio. Fue responsable del noticiero de Canal 9 entre 1970 y 1972, y en los últimos años condujo el programa La Mirada en Canal 26, junto a su hijo Javier García.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por allegados y difundida por el propio canal, que interrumpió su programación para informar la noticia. En su mensaje, destacaron su capacidad de análisis y su aporte a la profesión durante toda su carrera.

Canal 26 también lo despidió con un mensaje en el que resaltó su legado y su vínculo con colegas y televidentes. “Su presencia dejó una marca imborrable”, señalaron.

La despedida de Roberto García será íntima, en un cementerio privado del norte del Gran Buenos Aires. Su legado queda asociado a una de las etapas más influyentes del periodismo político y económico argentino.