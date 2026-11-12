Una caída masiva a escala global afectó este jueves a los servidores de Microsoft y a su servicio de correo electrónico Outlook, dejando a millones de usuarios y empresas de América y Europa sin posibilidad de enviar mensajes, sincronizar bandejas de entrada o utilizar herramientas de trabajo en la nube.

De acuerdo con los registros en tiempo real de la plataforma de monitoreo Downdetector, el incidente escaló rápidamente hasta superar las 130.000 notificaciones de error en todo el mundo.

Además de Outlook, la interrupción impactó de lleno en el ecosistema de Microsoft 365, afectando el funcionamiento de Exchange Online, Microsoft Teams, OneDrive y el asistente de inteligencia artificial Copilot.

Según el desglose de reportes relevado por Downdetector, casi el 50 % de las quejas se concentró en errores de conexión en la versión web, mientras que un 24 % correspondió a fallas directas al intentar operar desde las aplicaciones móviles y de escritorio.

En paralelo, aunque algunos usuarios en redes sociales manifestaron inconvenientes vinculados a notificaciones de billeteras virtuales como Mercado Pago, tanto en Downdetector Argentina como en el portal oficial status.mercadopago.com no se registró una caída masiva de la plataforma financiera en el país durante este jueves, limitándose los reportes oficiales a un incidente menor con terminales Point en Uruguay durante la madrugada que ya fue resuelto.

La explicación oficial de Microsoft y las medidas de emergencia

A través de sus canales de estado técnico, Microsoft confirmó la falla bajo los códigos de seguimiento EX1550543 (correspondiente a los problemas de acceso a los buzones de correo) y MO1550821 (vinculado a la conectividad general de Microsoft 365).

Según detalló la compañía tecnológica, la interrupción se originó tras una sobrecarga en la red provocada por la salida imprevista de varios servidores que fallaron en sus revisiones automáticas.

Para contener el impacto y descartando por el momento que se trate de un ciberataque externo, los equipos de ingeniería aplicaron tres medidas de choque:

Suspensión temporal de todos los despliegues y actualizaciones en sus sistemas.

Reinicio de los servidores comprometidos para recuperar la estabilidad operativa.

Redireccionamiento del tráfico hacia infraestructura alternativa con mayor capacidad de respuesta.

Con el avance de las tareas de mitigación, la curva de reportes en Downdetector comenzó a descender de manera gradual, aunque desde la empresa advirtieron que el restablecimiento total de los servicios se produce de forma progresiva según cada región.

De acuerdo con los reportes técnicos oficiales difundidos por Microsoft bajo los incidentes EX1550543 (Exchange Online / Outlook) y MO1550821 (Microsoft 365), la caída masiva no fue provocada por un ciberataque externo, sino por una falla interna en cascada en su infraestructura de servidores.

Los factores concretos

Fallo en las verificaciones de estado automáticas (health checks): Un grupo de servidores dentro de la infraestructura de red de Microsoft falló simultáneamente en sus controles automáticos de diagnóstico y salió de servicio de manera imprevista.

Efecto dominó por sobrecarga de tráfico: Al desconectarse esos nodos de forma repentina, los sistemas de balanceo de carga redirigieron automáticamente todo el volumen de solicitudes de usuarios hacia los servidores restantes. Ese caudal extra superó su capacidad operativa y generó un cuello de botella generalizado.

Saturación de la capa de autenticación y sincronización: Con los servidores sobrecargados, los protocolos encargados de validar inicios de sesión y sincronizar los buzones de correo en tiempo real comenzaron a rechazar peticiones, bloqueando el acceso tanto vía web (casi el 50 % de los reportes) como desde las aplicaciones de Outlook, Teams y OneDrive.

¿Por qué también se sintió en servicios como Mercado Pago?

Aunque Mercado Pago no sufrió una caída propia de sus servidores en Argentina, la interrupción de Microsoft impactó de forma indirecta en los usuarios que tienen cuentas registradas con correos Outlook, Hotmail o Live (o que operan mediante entornos corporativos de Microsoft 365), impidiéndoles recibir códigos de verificación en dos pasos, comprobantes de transferencia o alertas de seguridad.

Para contener el problema, la compañía congeló todas las actualizaciones de sistema programadas, reinició los servidores afectados y derivó el tráfico hacia centros de datos alternativos.

En el caso de Mercado Pago, millones de usuarios en Argentina tienen su cuenta de Mercado Pago o Mercado Libre vinculada a casillas Hotmail, Outlook o Live, o utilizan servicios empresariales alojados en Microsoft 365. Al caer los servidores de correo de Microsoft, esos usuarios no pudieron recibir códigos de verificación en dos pasos (2FA), correos de confirmación de inicio de sesión ni comprobantes de operaciones, lo que en la práctica les bloqueó el acceso o la validación de pagos.Un incidente técnico puntual en Uruguay, de acuerdo con el portal oficial de estado de la compañía (status.mercadopago.com), el único fallo propio registrado hoy ocurrió en Uruguay (MLU) durante la madrugada, donde se reportaron inconvenientes técnicos en el procesamiento de cobros con terminales Mercado Pago Point, incidente que fue resuelto a las 00:42 (hora local).