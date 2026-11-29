La Justicia bonaerense ordenó suspender el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) e impidió avanzar con la transferencia del 90% del paquete accionario estatal hasta que se determine con precisión el alcance de su pasivo ambiental.

La medida fue dictada por el juez en lo Contencioso Administrativo N° 2 de La Plata, Mariano López, tras hacer lugar a una presentación impulsada por el defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino.

En su planteo, la Defensoría cuestionó las condiciones de la operación al advertir la falta de garantías para asegurar el acceso universal al agua potable, la ausencia de una evaluación integral de impacto ambiental y la incertidumbre respecto de quién afrontará los pasivos ambientales acumulados en los sistemas de agua y cloacas que AySA opera en 26 municipios bonaerenses y la Ciudad de Buenos Aires.

Al respecto, el magistrado sostuvo que el esquema propuesto podría derivar en una flexibilización de los controles regulatorios y la postergación de obras esenciales, comprometiendo derechos fundamentales y trasladando eventuales costos a la Provincia, los municipios o los usuarios.

La resolución judicial representa un freno para el cronograma del Gobierno nacional, que había habilitado la privatización mediante la Ley Bases y el Decreto 494/2025, y formalizado la adjudicación a través de la Resolución 1818/2026 del Ministerio de Economía.

Dicha licitación internacional otorgó el 90% de las acciones estatales —el 10% restante pertenece a los trabajadores bajo el Programa de Propiedad Participada— al consorcio integrado por Rowing S.A., Transclor S.A., Arcos Saneamento e Participações y PHX Aqua AR B.V., por una oferta de 340,2 millones de dólares.

Si bien la firma del contrato de compraventa había sido postergada del mes de noviembre al 17 de diciembre a pedido del consorcio adjudicatario para revisar documentación —con miras a asumir la gestión entre enero y febrero de 2027—, el fallo bloquea el traspaso hasta que se delimiten las obligaciones ambientales pendientes.

El expediente regresó al juzgado provincial luego de que el jueves 26 de noviembre el juez federal de La Plata Alberto Recondo devolviera la causa por considerar prematuro su pase al fuero federal mientras persiste un recurso pendiente ante la Suprema Corte bonaerense sobre la competencia territorial.