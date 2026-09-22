Falsificó un contrato de alquiler para evadir impuestos: pagará $1.300.000

El intento de eludir responsabilidades fiscales le costó caro a un empresario de San Juan. Este lunes, el comerciante Fernando Daniel Rubiño, de Rawson, accedió al beneficio de la suspensión del juicio a prueba (probation) tras confirmarse que ejecutó una maniobra fraudulenta para pagar menos impuestos en la habilitación de un boliche bailable.

El conflicto comenzó cuando Rubiño alquiló un salón comercial para la realización de eventos nocturnos durante un periodo de varios años. El propio comerciante redactó el convenio de locación, en el cual consignó deliberadamente un valor de alquiler muy inferior al monto real pactado.

La intención de Rubiño era reducir la base imponible y achicar los montos a tributar ante la Municipalidad y la División de Bomberos de la Policía de San Juan, organismos indispensables para conseguir las habilitaciones correspondientes.

La maniobra quedó expuesta cuando la dueña del inmueble accedió a la documentación presentada ante las autoridades y detectó que su firma había sido falsificada. Tras la denuncia penal, la UFI Delitos Especiales y la Fiscalía de Estado tomaron intervención en el caso por el perjuicio ocasionado a las arcas públicas.

Probation, tareas comunitarias y reparación millonaria

Ante la contundencia de las pruebas reunidas en la investigación preparatoria, la defensa del comerciante buscó un acuerdo alternativo previo a la formalización de la imputación.

El fiscal Iván Grassi (en subrogancia del fiscal Adolfo Díaz), la querella ejercida por la Fiscalía de Estado y la defensa acordaron los términos de la probation, que fue homologada por la jueza de Garantías, Gloria Verónica Chicón, con la conformidad de la víctima.

Las medidas impuestas a Fernando Daniel Rubiño: