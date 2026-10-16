Falso robo de $10.000.000: trabajo gratis y donaciones para no ir a juicio

Omar Fabián Carrizo, Iván Carrizo y Cecilia Avendaño frenaron la causa penal en su contra mediante una suspensión del juicio a prueba. Los tres implicados evitan así un debate oral luego de acordar el cumplimiento de tareas comunitarias y la entrega de alimentos e insumos para un merendero en Pocito.

El conflicto legal comenzó cuando los tres dirigentes de la Cooperativa 9 de Julio Avanza denunciaron haber sufrido un asalto donde les quitaron $10.000.000. Según explicaron ante las autoridades, el ataque ocurrió en plena vía pública tras retirar $27.800.000 de una sucursal del Banco Credicoop para abonar salarios.

Las cámaras de seguridad del Centro de Operaciones mostraron contradicciones en el relato inicial del asalto denunciado por los implicados. La fiscalía de la UFI Delitos contra la Propiedad ordenó allanamientos donde hallaron $4.000.000 en la vivienda de la familia Carrizo y otros $4.000.000 en el domicilio de Avendaño.

El juez de garantías Javier Figuerola avaló la resolución donde se concedió la probation por el plazo de un año. Los involucrados quedaron sobreseídos por el delito de falsa denuncia, mientras que la investigación por defraudación quedó pausada a cambio del cumplimiento estricto de las medidas dispuestas.

Como reparación simbólica, la entrega de los insumos deberá realizarse antes del 5 de diciembre de 2026 en el merendero Difunta Correa del Loteo Olmos. Avendaño aportará 25 cajas de leche y 10 paquetes de pañales, mientras que los demás acusados entregarán harina, aceite, azúcar y cacao.

Respecto al trabajo comunitario, Omar Carrizo y Cecilia Avendaño prestarán 40 horas de servicio sin remuneración durante cuatro meses. Por su parte, Iván Carrizo deberá realizar 10 horas de tareas gratuitas bajo supervisión de la Municipalidad de 9 de Julio o la Oficina de Medidas Alternativas.