Falso robo de $13.000.000 de una Unión Vecinal: el imputado solo devolverá una parte

El expresidente de la Unión Vecinal de Villa Elisa, Abel Manzano, cerró definitivamente el proceso judicial que lo involucraba por el supuesto robo de $13.000.000 tras acceder a la suspensión de juicio a prueba. De esta forma, el dirigente evitó ir a un juicio oral y una posible condena penal en la provincia.

Manzano había denunciado en abril el faltante de la suma millonaria en moneda nacional y dólares, la cual estaba destinada a obras de infraestructura para el barrio. Sin embargo, los peritajes a la caja fuerte confirmaron que la cerradura no presentaba marcas de violencia y que el imputado poseía las llaves, lo que derivó en una acusación por falsa denuncia y hurto simple.

El acuerdo judicial dictaminó que deberá cumplir 36 horas de tareas comunitarias sin sueldo en la Municipalidad de Pocito a lo largo de tres meses. Asimismo, tendrá que efectivizar el pago de $2.000.000 a modo de reparación de carácter simbólico.

Durante la investigación, la defensa de Manzano buscó revertir las medidas cautelares para que el presidente pudiera retornar a sus funciones directivas en la entidad vecinal. Los jueces mantuvieron firme la prohibición de acercamiento a la sede para impedir el entorpercimiento de la causa, dejando sin efecto las apelaciones presentadas.

Con el cumplimiento estricto de las reglas impuestas y la extinción de la acción penal, el caso queda culminado en los tribunales, cerrando el capítulo de la polémica acusación de autorrobo que conmocionó a los vecinos del municipio.