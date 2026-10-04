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Falso robo de $13.000.000 de una Unión Vecinal: el imputado solo devolverá una parte
POR REDACCIÓN
El expresidente de la Unión Vecinal de Villa Elisa, Abel Manzano, cerró definitivamente el proceso judicial que lo involucraba por el supuesto robo de $13.000.000 tras acceder a la suspensión de juicio a prueba. De esta forma, el dirigente evitó ir a un juicio oral y una posible condena penal en la provincia.
Manzano había denunciado en abril el faltante de la suma millonaria en moneda nacional y dólares, la cual estaba destinada a obras de infraestructura para el barrio. Sin embargo, los peritajes a la caja fuerte confirmaron que la cerradura no presentaba marcas de violencia y que el imputado poseía las llaves, lo que derivó en una acusación por falsa denuncia y hurto simple.
El acuerdo judicial dictaminó que deberá cumplir 36 horas de tareas comunitarias sin sueldo en la Municipalidad de Pocito a lo largo de tres meses. Asimismo, tendrá que efectivizar el pago de $2.000.000 a modo de reparación de carácter simbólico.
Durante la investigación, la defensa de Manzano buscó revertir las medidas cautelares para que el presidente pudiera retornar a sus funciones directivas en la entidad vecinal. Los jueces mantuvieron firme la prohibición de acercamiento a la sede para impedir el entorpercimiento de la causa, dejando sin efecto las apelaciones presentadas.
Con el cumplimiento estricto de las reglas impuestas y la extinción de la acción penal, el caso queda culminado en los tribunales, cerrando el capítulo de la polémica acusación de autorrobo que conmocionó a los vecinos del municipio.