La cerámica, el arte y la ciencia se reunirán este miércoles 11 de noviembre en San Juan con una jornada que propone explorar la identidad provincial a través de los materiales, la naturaleza y las expresiones culturales. La actividad tendrá lugar en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), donde se inaugurará el mural colectivo "Huellas de la Tierra" y se desarrollarán seis charlas con especialistas.

La propuesta es impulsada por Tierra Nuestra, una agrupación de ceramistas sanjuaninos que busca vincular la producción artística con otras disciplinas. La inauguración del mural está prevista para las 11, mientras que las exposiciones comenzarán a las 15 y se extenderán hasta las 19.

Además de las conferencias, la programación contempla una feria de cerámica, una exposición de obras, demostraciones en vivo y experiencias participativas. El encuentro plantea una oportunidad para conocer cómo los recursos naturales de San Juan pueden convertirse en elementos de creación artística.

Seis charlas para conocer el vínculo entre arte y naturaleza

Uno de los principales atractivos de la jornada será el ciclo de conferencias, que comenzará a las 15 con la exposición "La cerámica y las capas de la historia", a cargo del licenciado Alberto Sánchez Maratta. La presentación abordará la relación entre esta práctica artística y los procesos históricos.

A las 15:50 será el turno de Felipe Iacopino, quien desarrollará la charla "Arquitectura natural", una propuesta que incorpora otra perspectiva sobre el vínculo entre el diseño y la naturaleza.

Posteriormente, a las 16:30, Yanina Ruarte, vicepresidenta de la Fundación Artesanías de San Juan, encabezará un encuentro sobre las relaciones entre arte, diseño, artesanía y manualidad. La exposición llevará por nombre "Oficios del hacer y el crear".

La geología también tendrá su espacio a las 17:20, cuando el geólogo y ceramista Esteban Pelegrina explique el método triaxial para formular esmaltes a partir de materiales naturales. Esta presentación permitirá acercarse a los procesos técnicos que intervienen en la producción cerámica.

Las plantas y los minerales de San Juan también serán protagonistas

La identidad local ocupará un lugar importante en las últimas exposiciones. A las 18:10, Andrea Abarca, Mariángeles Gavirondo, Carolina Fernández y Bárbara Lozano Esbry abordarán las plantas de San Juan y su huella gráfica como símbolo de identidad local.

La jornada concluirá a las 19 con la diseñadora textil Cecilia Falivene, quien desarrollará una presentación sobre los minerales y la vegetación utilizados en la actividad textil.

Estos encuentros permitirán observar cómo elementos habituales del paisaje sanjuanino, desde las plantas hasta los minerales, pueden incorporarse a diferentes procesos artísticos y artesanales.

Cómo participar de la jornada de cerámica en San Juan

Las actividades se desarrollarán en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNSJ, con la inauguración del mural a las 11 y el ciclo de charlas desde las 15.

La organización difundió un código QR para que los interesados puedan inscribirse. Este se encuentra disponible en el material oficial de la convocatoria.

La jornada reunirá distintas formas de interpretar el territorio sanjuanino y ofrecerá un espacio de intercambio entre artistas, especialistas y personas interesadas en conocer los procesos que existen detrás de la cerámica y otras expresiones culturales.