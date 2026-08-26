El Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, junto a Defensa Civil y Bomberos, más la Municipalidad de Pocito, estuvo brindando asistencia y acompañamiento a las familias afectadas por los incendios registrados en el departamento tras el paso del fuerte viento Zonda del miércoles.

El fenómeno climático desató un incendio incontrolable que generó pérdidas significativas en la zona. Hasta el momento, el relevamiento oficial indica que 18 viviendas sufrieron pérdidas totales —de las cuales aproximadamente la mitad de las familias perdieron absolutamente todo, incluyendo muebles, camas, mesas, heladeras y televisores— y unas 60 personas resultaron afectadas, además de registrarse daños parciales en otras propiedades. Las pérdidas materiales también alcanzaron a motos, vehículos y bicicletas, mientras que una persona debió ser hospitalizada por quemaduras en su cuerpo.

En el marco del operativo de asistencia coordinado entre el estado provincial y la gestión municipal del intendente Fabián Aballay, equipos del Ministerio de Familia se instalaron en la zona para entregar colchones, frazadas y almohadas, mientras continúan relevando las necesidades de los damnificados. "Hay camiones del Ministerio de Familia que se están haciendo presentes para traer colchones, frazadas y almohadas a las familias", explicó el ministro Carlos Platero a DIARIO HUARPE.

El funcionario remarcó el arduo trabajo realizado por los bomberos de la provincia, bomberos voluntarios y personal de diversos departamentos, lo que permitió que la situación pudiera controlarse rápidamente.

El intendente Fabián Aballay evaluando los daños ocasionados por los incendios y el Zonda.

Las autoridades se encuentran expectantes ante la llegada del viento sur para evitar nuevos focos de incendio, al tiempo que coordinan acciones para despejar árboles de gran porte afectados por el fuego y reparar el tendido eléctrico, postes de alumbrado y cables caídos que dejaron temporalmente sin servicio y sin suministro de agua potable a gran parte del sector, perjudicando también el normal funcionamiento de la planta potabilizadora local.

Sobre la situación actual, el intendente Aballay calificó el panorama como una situación lamentable generada por el viento Zonda, el cual provocó un incendio incontrolable con pérdidas muy importantes.

Sobre las viviendas y familias afectadas, informó que hay alrededor de 16 a 18 viviendas afectadas, de las cuales prácticamente la mitad sufrieron pérdidas totales (muebles, camas, mesas, heladeras, televisores y vehículos como motos o bicicletas).

Además, confirmó que hay una joven internada en el hospital con quemaduras en el cuerpo.

Por otro lado, el intendente, elogió la labor excepcional de los bomberos de la provincia y de los bomberos voluntarios de distintos departamentos de Pocito, quienes lograron controlar la situación tras múltiples focos de incendio.

Las familias perjudicadas tuvieron pérdidas totales.

En cuanto a los daños de infraestructura, se reportaron árboles grandes caídos que deben cortarse, postes de alumbrado y cables en mal estado que dejaron a la zona sin servicio eléctrico, además de afectar el funcionamiento de la planta potabilizadora local, dejando a los vecinos sin agua potable.

"Es una situación lamentable que, por supuesto, no quisiéramos vivir; el Zonda generó un incendio incontrolable que generó muchísimas pérdidas. Estamos expectantes porque enseguida llega el viento sur y no queremos tener ningún tipo de inconveniente ni nuevos focos de incendio", indicó el jefe comunal.