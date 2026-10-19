Fantasy fútbol para fanáticos de jugadores argentinos en Europa: cómo funciona el "Equipo de la Jornada" de Tribuna.com

Cristian Romero tuvo un buen fin de semana. El defensor argentino del Atlético de Madrid mantuvo a raya a los delanteros del Alavés durante casi todo el partido, marcó un gol en los minutos finales y esta semana fue incluido en el Equipo de la Jornada de LaLiga. Para quienes lo tenían en su equipo de fantasy en Tribuna.com, eso también significó un punto extra.

Tribuna.com, una plataforma internacional de medios deportivos, organiza ligas fantasy gratuitas en español para LaLiga, la Serie A, la Premier League, la Bundesliga y la Champions League. Las reglas resultarán familiares para quienes ya han jugado fantasy: eliges una plantilla de 15 jugadores con un presupuesto de 100 millones de dólares, seleccionas un capitán y sumas puntos según el rendimiento de tus futbolistas en cada jornada. Para los hinchas argentinos que ya siguen a los jugadores de la selección en varias ligas europeas, es una forma natural de convertir ese hábito en un juego.

La característica que diferencia la versión de Tribuna es el Equipo de la Jornada. Tras cada fecha, especialistas que comentan la liga o la han cubierto durante años eligen a sus once mejores jugadores. Cada uno de ellos otorga un punto extra a los managers que lo tengan en su equipo, y el MVP de la jornada suma uno más.

"El Equipo de la Jornada, por más que intentes calcularlo estadísticamente, sigue siendo un producto algo subjetivo", dice Iryna Chernukha, directora de Alianzas en Tribuna.com. "Por eso intentamos mantener esa subjetividad bajo control trayendo a personas que comentan la liga profesionalmente o la han cubierto durante años. También queríamos expertos que estén en contacto cercano con su audiencia, para que las selecciones se sientan como parte de la conversación que los hinchas ya están teniendo tras el fin de semana."

En la octava jornada de LaLiga, la primera tras el parón internacional, el MVP fue Isco, que marcó dos goles para el Real Betis ante Osasuna. Un manager que tuviera tanto a Romero como a Isco en su plantel sumó tres puntos extra solo en esta fecha. Sudamérica estuvo bien representada más allá de Romero: el uruguayo Federico Valverde entró en el once tras dar tres pases clave en la victoria del Real Madrid sobre el Villarreal, y el técnico chileno Manuel Pellegrini fue elegido entrenador de la jornada por su trabajo con el Betis.

La alineación completa de la Jornada 8 fue Remiro (Real Sociedad); Grimaldo (Atlético de Madrid), Gerard Martín (Barcelona), Romero (Atlético de Madrid), Koundé (Barcelona); Valverde (Real Madrid), Mario Soriano (Deportivo), Isco (Betis); Iñigo Vicente (Racing), Lamine Yamal (Barcelona) y Robbie Yur (Sevilla).

Según Maksym Berezinskyi, cofundador de Tribuna.com, así es exactamente como el fantasy cambia la forma en que la gente ve el fútbol. "Una vez que tienes a un jugador en tu plantilla, empiezas a seguir también a su club, aunque nunca haya sido tu equipo", afirma. "Para los hinchas argentinos eso ya es parte de la vida: la mitad de la selección juega en Europa, y la gente sabe exactamente quién marcó para el Inter o el Atlético el domingo por la noche."

Las ligas fantasy continúan una línea de productos interactivos que Tribuna.com viene desarrollando para los aficionados. Antes de la expansión europea, la plataforma organizaba un fantasy para la Liga Premier de Ucrania, y este verano lanzó un Bracket Challenge para el Mundial de la FIFA 2026, donde los usuarios pronosticaban el camino de cada selección en el torneo.

Con ocho jornadas ya disputadas en España, unirse ahora puede parecer tarde, pero Tribuna.com también organiza ligas "Segunda Oportunidad" que cuentan solo los resultados de cinco fechas, así que los recién llegados empiezan en igualdad de condiciones. Puedes armar tu equipo en Tribuna Fantasy, y para previas y pronósticos antes de definir tu alineación, Betting Insider cubre los próximos partidos.