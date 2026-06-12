El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de San Juan renovó este viernes sus autoridades en un proceso que contrastó con la elección realizada en 2024. Esta vez hubo lista única, consenso interno y una proclamación sin sobresaltos para designar al juez del Quinto Juzgado Civil, Roberto Pablo Farina, como nuevo presidente de la institución para el período 2026-2028.

La Asamblea General Ordinaria permitió formalizar el recambio de autoridades y cerrar la gestión encabezada por la jueza Ana Lía Larrea, quien condujo la entidad durante los últimos dos años.

La tranquilidad con la que se desarrolló el proceso distó mucho de lo ocurrido en la elección anterior. En 2024 se enfrentaron dos listas, una liderada por Larrea y otra por Adriana Tettamanti, en la única elección en la que dos sectores disputaron la conducción del Colegio de Magistrados. La contienda trascendió el ámbito institucional y generó debates y contrapuntos públicos entre ambas candidatas.

Aquel proceso incluso sufrió una postergación. La elección originalmente estaba prevista para el 30 de mayo, pero debió suspenderse luego de que Personería Jurídica advirtiera un error de tipeo en la documentación presentada. Finalmente, los comicios se realizaron el 27 de junio, en una jornada de votación que se extendió durante todo el día.

En aquella oportunidad, la lista oficialista encabezada por Larrea obtuvo una amplia ventaja que le permitió retener la conducción del Colegio por un nuevo período, mandato que culminó este año.

Dos años después, el escenario fue completamente diferente. La presentación de una única nómina evitó disputas internas y permitió una transición ordenada hacia la nueva conducción.

Tras la proclamación de las autoridades, Farina quedó al frente de la entidad acompañado por Paola Cassab como vicepresidenta. La secretaría estará a cargo de Ana María Basualdo y la prosecretaría será ejercida por Jorge Diego Alanis. Además, Juan Carlos Pérez fue designado tesorero y Eduardo Daniel Riveros ocupará la protesorería.

El resto de la Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas quedó conformado durante la asamblea, completando la estructura que tendrá la representación de magistrados y funcionarios judiciales sanjuaninos durante los próximos dos años.

La elección de Farina marcó así el inicio de una nueva etapa institucional y dejó una postal muy distinta a la de 2024. Después de la única contienda con listas enfrentadas, una elección suspendida y semanas de debate público entre candidatos, el Colegio de Magistrados volvió a renovar sus autoridades mediante una lista de consenso y sin conflictos internos.