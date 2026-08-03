Fechas de cobro y aumentos para jubilaciones, pensiones y asignaciones

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó el esquema de pagos para el mes de agosto de 2026 destinado a jubilados y titulares de asignaciones. En este periodo, los haberes perciben un incremento del 1,89% junto con la acreditación de un bono de $70.000 para quienes cobran la mínima. Quienes superen ese monto base recibirán un adicional proporcional hasta alcanzar el tope establecido por el organismo.

Con la actualización, el haber mínimo se ubica en $419.775,93, lo que sumado al refuerzo extraordinario arroja un total de $489.775,93. Por su parte, los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor percibirán $405.820,74, mientras que las Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez llegarán a $363.843,15, incluyendo el plus mencionado en ambos casos.

El esquema de actualización también impacta en las asignaciones sociales. La Asignación Universal por Hijo sube a $150.848 y la prestación por Hijo con Discapacidad alcanza los $491.173. Para los trabajadores con ingresos comprendidos en el primer rango, la Asignación Familiar por Hijo queda fijada en $75.433.

El organismo mantiene operativos territoriales en todo el país para responder consultas y realizar trámites de la Seguridad Social. En estos centros se pueden gestionar la Asignación por Embarazo, subsidios por nacimiento, matrimonio o adopción, y la presentación del certificado escolar. También se facilita la tramitación de la prestación por desempleo, el cambio de lugar de cobro, la designación de apoderados y la generación de la Clave de la Seguridad Social.

Los interesados deben acudir con DNI y la documentación requerida para realizar la actualización de datos personales o constancias de empadronamiento a obras sociales. Los detalles sobre las ubicaciones, días y horarios de estos puntos de atención pueden consultarse directamente en el apartado de operativos territoriales dentro de la página web oficial de la entidad.