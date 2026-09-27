El peritaje realizado al celular de Claudio Barrelier, principal acusado por el crimen de Agostina Vega, reveló nuevos elementos que fueron incorporados a la investigación por el femicidio de la adolescente de 14 años en Córdoba. Entre los datos recuperados aparecen 377 búsquedas vinculadas con la víctima y contenido sexual, además de conversaciones y fotografías que habían sido eliminadas.

Carlos Nayi, abogado de la mamá de Agostina, explicó que los investigadores lograron reconstruir una importante cantidad de información digital del teléfono. El análisis incluyó mensajes de WhatsApp, conversaciones de Instagram, llamadas, búsquedas realizadas en internet, fotografías borradas y datos relacionados con viajes solicitados mediante Uber.

De acuerdo con el letrado, entre las búsquedas detectadas había consultas relacionadas con vínculos entre padrastros e hijastras y contenido de abuso sexual infantil. Los registros corresponden a diferentes jornadas de mayo, entre ellas los días 16, 18, 19 y 20, además de la fecha en la que, según la investigación, ocurrió el crimen.

Otro de los puntos analizados fueron las conversaciones entre Barrelier y Agostina. El hombre había sido pareja de la madre de la adolescente y, según la hipótesis de los investigadores, habría construido con ella una relación de confianza similar a la de una figura paterna.

Nayi indicó que se recuperaron mensajes enviados por el acusado a Agostina el 8 y el 15 de mayo. Para la querella, esos intercambios resultan relevantes para reconstruir los días previos al crimen y determinar de qué manera Barrelier habría logrado acercarse nuevamente a la adolescente.

La investigación sostiene que el acusado habría aprovechado ese vínculo para llevar a Agostina hasta su vivienda. La adolescente ingresó al domicilio durante la noche del 23 de mayo y posteriormente fue asesinada. La autopsia ubicó la muerte entre esa noche y la madrugada del 24 de mayo.

El contenido recuperado de los dispositivos también derivó en una investigación paralela. Barrelier fue imputado por tenencia de material de abuso sexual infantil y fue citado a indagatoria para el martes 29 de septiembre. La nueva causa surgió a partir del material encontrado durante los peritajes de sus teléfonos y otros dispositivos electrónicos.

En paralelo, la causa por el femicidio de Agostina Vega ya fue elevada a juicio. Barrelier permanece detenido con prisión preventiva y está acusado de abuso sexual con acceso carnal en concurso real con homicidio triplemente calificado. Junto con él, otras cinco personas deberán responder ante la Justicia por presunto encubrimiento.