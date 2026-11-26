La Justicia de Córdoba definió el tribunal que llevará adelante el juicio oral por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años cuyo cuerpo fue encontrado en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra en mayo de 2026. El debate estará a cargo de la Cámara en lo Criminal y Correccional 12 y tendrá como principal acusado a Claudio Barrelier, junto a otras cinco personas imputadas por encubrimiento agravado.

El sorteo se realizó este miércoles 25 de noviembre y determinó que los jueces Gabriela María Bella, Gustavo Rinaldi y Ana María Lucero integrarán el tribunal. Según confirmó Carlos Nayi, abogado de la madre de la víctima, el proceso se desarrollará durante el primer semestre de 2027.

La designación representa un nuevo avance en la causa, cuya elevación a juicio había quedado firme días atrás, luego de que venciera el plazo para presentar apelaciones sin que las defensas de los imputados interpusieran recursos.

Quiénes serán juzgados por el femicidio

Claudio Barrelier es el principal imputado de la causa. Está acusado de abuso sexual con acceso carnal y homicidio triplemente calificado por alevosía, criminis causa y violencia de género.

Además, deberá responder por otro hecho que la Fiscalía vinculó con la investigación: la presunta privación ilegítima de la libertad agravada y tentativa de abuso sexual agravado por el uso de arma contra Milagros Melgarejo.

Junto a Barrelier llegarán al juicio Osvaldo Fassetta, Soledad Andreani, Marianela Palmero, Matías Jesús Córdoba y Eugenia Ludmila Ascarruz. Los cinco están acusados de encubrimiento agravado por favorecimiento personal y real.

De acuerdo con la información publicada por medios cordobeses, el debate contará con un tribunal técnico y jurados populares. Los seis imputados permanecen detenidos con prisión preventiva.

El reclamo de la familia de Agostina

Tras conocerse la conformación del tribunal, Fernanda Alaniz, abogada que representa al padre de la adolescente, expresó sus expectativas sobre el desarrollo del proceso y cuestionó la posibilidad de que se avance con un juicio abreviado.

"No creo que quieran abreviar, sería un escándalo", manifestó.

La letrada también expresó su disconformidad con la decisión de no ampliar la investigación contra Viviana Estela Brizuela, madre de Barrelier, y Mario Alberto Muñoz, conocido como "Tele Vieja".

Por su parte, valoró el trabajo del fiscal Raúl Garzón, aunque consideró que todavía existen aspectos del caso que deberían investigarse.

Cómo fue el femicidio de Agostina Vega

Agostina Vega tenía 14 años y desapareció en mayo de 2026 en Córdoba. Su cuerpo fue encontrado una semana después en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra.

La investigación encabezada por el fiscal Raúl Garzón reconstruyó una secuencia de hechos que, según la acusación, habría comenzado en una vivienda del barrio Cofico y terminado con el traslado y abandono del cuerpo de la adolescente.

Con el tribunal ya definido y la elevación a juicio firme, la causa se encamina hacia el debate oral previsto para el primer semestre de 2027, en el que se buscará determinar las responsabilidades penales de los seis imputados.