El segundo juicio por el femicidio de Micaela García llegará a una instancia decisiva este lunes 30 de noviembre, cuando el tribunal de Gualeguay dé a conocer el veredicto sobre Néstor Pavón. El acusado está señalado como presunto coautor del crimen de la joven de 21 años, ocurrido el 1 de abril de 2017, y la fiscalía solicitó que sea condenado a prisión perpetua.

Durante el debate se analizaron testimonios, pericias y distintos indicios que buscan establecer qué participación tuvo Pavón en el ataque. Uno de los elementos centrales fue la declaración de Sebastián Wagner, quien ya cumple una condena a prisión perpetua por el femicidio y volvió a señalar a su antiguo empleador como parte del hecho.

Wagner sostuvo que no actuó solo y afirmó que otra persona lo ayudó a reducir a Micaela cuando la interceptaron mientras regresaba a su casa, después de salir del boliche King. La defensa de Pavón cuestionó su versión y puso en duda su credibilidad.

Las pruebas que se analizaron durante el juicio

Además del testimonio de Wagner, la fiscalía expuso una serie de acciones que Pavón habría realizado después del crimen. Entre ellas, la presunta entrega de dinero a su empleado, la búsqueda de ayuda para facilitar su fuga y la limpieza del Renault 18 utilizado aquella noche.

También se incorporaron testimonios de vecinos. Una mujer aseguró haber escuchado los gritos de una joven durante la madrugada y sostuvo que no parecía haber una sola persona involucrada en el ataque. Otro testigo dijo haber visto el vehículo pasar a gran velocidad y distinguió dos siluetas en la parte delantera.

Las pericias biológicas también aportaron un elemento relevante: los investigadores encontraron un cabello de Micaela arrancado desde la raíz dentro de la aspiradora utilizada para limpiar el auto de Wagner. A esto se sumaron registros telefónicos y mensajes que fueron analizados durante el debate.

Qué sostiene cada parte

Pavón negó haber participado en el secuestro, abuso sexual y asesinato de Micaela. Durante su declaración, que se extendió por más de cuatro horas, afirmó: "Soy inocente, yo no tuve nada que ver".

La fiscalía, a cargo de Jorge Gamal Taleb, consideró que los elementos reunidos permiten sostener que Pavón participó del ataque y pidió prisión perpetua por abuso sexual con acceso carnal y homicidio calificado. La querella, que representa a la familia de la joven, acompañó el pedido.

En cambio, los abogados defensores reclamaron la absolución y cuestionaron especialmente el testimonio de Wagner.

El nuevo juicio se realizó después de que la Cámara de Casación de Paraná y la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenaran revisar la condena anterior. En el primer proceso, Pavón había recibido cinco años de prisión por encubrimiento, mientras que Wagner fue condenado a prisión perpetua.

Ahora, el tribunal integrado por Santiago Brugo, Maximiliano Otto Larroca Rees y Nicolás Gazali deberá resolver si Pavón tuvo responsabilidad en el femicidio de Micaela García.