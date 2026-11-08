La investigación por el femicidio de Nancy Godoy, una maestra rural de 52 años asesinada en Esquina, Corrientes, sumó nuevos hallazgos durante los últimos rastrillajes. Los investigadores encontraron la que consideran la escena principal del crimen y localizaron la mano izquierda de la víctima, que había sido amputada.

El procedimiento se realizó en el paraje Malezal, a unos diez metros del lugar donde había sido descubierto el cuerpo de la docente. También encontraron una prenda con cortes, mechones de cabello y restos humanos, que fueron preservados para realizar peritajes y cotejos de ADN.

Los elementos encontrados durante los rastrillajes

Los materiales recuperados serán sometidos a estudios para confirmar su origen y determinar si tienen relación directa con el asesinato. La Fiscalía busca reconstruir las circunstancias del femicidio y establecer la participación de cada uno de los sospechosos.

La investigación está a cargo de los fiscales Javier Mosquera y María Andrea González. Ambos trabajan sobre distintas evidencias para avanzar en el esclarecimiento del caso.

Una fotografía podría aportar datos clave

Otro elemento importante surgió del análisis del teléfono celular de Nancy Godoy, donde los peritos recuperaron una selfie fechada el 10 de octubre. La imagen fue tomada tres días después de la desaparición de la docente y podría ayudar a establecer cuándo ocurrió el crimen.

El celular había sido encontrado dentro de un bolso, a pocos metros del lugar donde apareció el cadáver. La fotografía permitirá contrastar información con las declaraciones de los acusados y los testigos.