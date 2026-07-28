La investigación por el femicidio de Natalia Cruz dio un nuevo giro luego de que la Justicia imputara a diez efectivos de la Comisaría N° 7 de Campo Quijano por presuntas irregularidades en el cumplimiento de la custodia policial que debía proteger a la víctima.

La Unidad Fiscal Especializada en Femicidios (UFEM) de Salta sostiene que los agentes conocían la orden judicial que disponía una consigna permanente en el domicilio de la mujer, pero no la ejecutaron. Además, algunos de ellos habrían confeccionado un informe con información falsa para simular que la medida había sido cumplida.

Natalia Cruz, de 37 años, fue asesinada el 17 de febrero de 2026 por su expareja, Daniel Orlando Serapio, en su vivienda del barrio Luz y Fuerza, en Campo Quijano. Tras cometer el crimen, el acusado escapó y permaneció prófugo durante dos semanas hasta ser localizado en una cueva de la precordillera.

De acuerdo con la investigación, la víctima contaba con medidas judiciales de protección debido a reiterados hechos de violencia de género. Incluso, horas antes del femicidio había intentado presentar una nueva denuncia y solicitar otra restricción de acercamiento, aunque, según denunció su familia, no pudo ser atendida por falta de personal.

La Fiscalía sostiene que, pese a estar notificada, la Comisaría N° 7 nunca implementó la custodia permanente ordenada por la Justicia. Tras el crimen, algunos efectivos habrían elaborado un informe policial falso para dejar asentado un supuesto intento de cumplimiento de la medida.

La causa es investigada por la fiscal María Luján Sodero Calvet, titular de la UFEM, junto con la fiscal Claudia Geria, de la Fiscalía de Derechos Humanos. Ambas encabezan una unidad especial conformada para esclarecer las responsabilidades policiales.

Entre los imputados se encuentran el jefe de la comisaría y el jefe de guardia, acusados de falsedad ideológica e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Según la acusación, promovieron la confección del informe apócrifo y no garantizaron la custodia ordenada.

También fueron imputados un suboficial y un oficial por presunta falsedad ideológica, mientras que otros seis efectivos enfrentan cargos por incumplimiento de los deberes de funcionario público por no ejecutar la medida de protección ni informar a la Justicia sobre su incumplimiento.

En paralelo, Daniel Orlando Serapio continúa detenido con prisión preventiva, acusado del femicidio de Natalia Cruz. Además, otras dos personas permanecen privadas de la libertad por presunto encubrimiento agravado, al ser señaladas por haber colaborado con la fuga del principal acusado.