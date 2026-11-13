La Corte de Justicia de San Juan confirmó la condena contra Ángel Gabriel Morales por el femicidio de Talía Recabarren, pero redujo de 16 a 15 años la pena de prisión que deberá cumplir. La decisión se tomó por aplicación de la nueva Ley Penal Juvenil, que establece un máximo de 15 años de encierro para quienes cometen delitos graves siendo menores de edad.

La resolución fue dictada este jueves 13 de noviembre y representa un nuevo capítulo judicial en el caso que conmocionó a San Juan. Morales tenía 17 años cuando asesinó a Talía, en junio de 2016, en Zonda. Con este fallo, la provincia registra el primer caso en el que se aplica el nuevo límite establecido por la normativa nacional.

Los jueces Guillermo De Sanctis, Marcelo Lima y Eduardo Raed rechazaron los cuestionamientos de la defensa y mantuvieron los fundamentos de la condena. Sin embargo, dispusieron adecuar la sanción a 15 años de prisión, de acuerdo con el artículo 19 de la Ley Penal Juvenil 27.801.

De esta manera, el tribunal ratificó la responsabilidad penal de Morales y descartó que correspondiera volver a la condena inicial de 10 años. La modificación respondió exclusivamente al límite máximo que establece la nueva legislación para los adolescentes que cometen delitos graves.

Por qué le redujeron la condena a Ángel Morales

El recorrido judicial del caso tuvo distintas instancias. En abril de 2019, el entonces juez de Menores Jorge Toro condenó a Morales a 10 años de prisión por el femicidio de Talía Recabarren.

Sin embargo, la Fiscalía apeló la decisión y la Sala Segunda de la Corte de Justicia de San Juan elevó la pena a 16 años. La defensa cuestionó ese incremento y llevó el planteo hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El máximo tribunal nacional ordenó que otra integración de la Corte sanjuanina revisara la sentencia para garantizar el derecho al doble conforme, es decir, que una condena agravada pueda ser revisada por un tribunal diferente.

En ese contexto, los jueces provinciales analizaron nuevamente el expediente y mantuvieron la condena, aunque debieron adecuar su duración a la nueva normativa penal juvenil.

Cuándo podría recuperar la libertad el femicida de Talía Recabarren

Con la pena fijada en 15 años, Morales deberá permanecer detenido, en principio, hasta 2031, según el cálculo informado tras conocerse la resolución.

La diferencia es significativa respecto de la posibilidad de que se restableciera la condena original de 10 años, plazo que ya habría cumplido durante este año.

La nueva decisión mantiene el castigo impuesto por la Corte provincial en 2019, aunque establece un año menos de prisión por el límite legal que ahora rige para este tipo de casos.

El femicidio de Talía Recabarren

Talía Recabarren tenía 17 años y fue asesinada el 16 de junio de 2016 en Zonda. Su cuerpo fue encontrado seis días después, luego de una intensa búsqueda.

De acuerdo con la reconstrucción judicial, Morales, quien era su expareja, la citó durante la noche y ambos llegaron hasta un sector de Finca Las Moras. Allí la asesinó mediante asfixia mecánica.

El caso atravesó distintas instancias judiciales y mantuvo en vilo a la familia de la joven durante años. Ahora, la resolución de la Corte volvió a poner el femicidio en el centro de la agenda judicial sanjuanina.