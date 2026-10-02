Femicidio en Chimbas: el perro también apareció muerto y crece el misterio

Una conmocionante tragedia fue descubierta en el Loteo 30 de Agosto cuando la policía halló los cuerpos sin vida de Fanny Figueroa y Daniel Maldonado junto al cadáver de su perrita caniche en la misma vivienda. El caso se investiga como un femicidio seguido de suicidio, pero la presencia del animal extinto abrió un interrogante central para la Unidad Fiscal de Delitos Especiales.

Las primeras pericias médicas arrojaron que Fanny Figueroa sufrió un ataque fatal con arma blanca y que su fallecimiento ocurrió varios días antes del hallazgo. Por su parte, Daniel Maldonado presentaba signos directos de autolesión. En el lugar de los hechos también se encontró un elemento tóxico no identificado que sugiere un intento fallido previo de envenenamiento por parte del agresor.

Respecto al animal, las autoridades evalúan dos posibilidades concretas. El fiscal Iván Grassi explicó que no se descarta ninguna hipótesis sobre si la perra fue atacada intencionalmente o si consumió por accidente la sustancia nociva desperdigada en la escena. La autopsia veterinaria determinará la causa exacta del deceso.

Los allegados al vecindario afirmaron que la pareja provenía de Buenos Aires y mantenía un perfil reservado. Debido a la falta de allegados directos en la zona, la justicia trabaja para localizar a sus familiares mientras avanza en la recolección de pruebas de este sangriento hecho.