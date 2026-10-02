Femicidio en Chimbas: Fanny Figueroa llevaría más de 7 días muerta

El femicidio de Fanny Figueroa en el Loteo 30 de Agosto, en Chimbas, podría haber ocurrido más de siete días antes del hallazgo de los cuerpos. El fiscal Iván Grassi confirmó que los investigadores trabajan para establecer la fecha exacta de las muertes, luego de que las primeras estimaciones indicaran que había transcurrido más tiempo del que presumían inicialmente.

“Estamos hablando de más de siete días desde la comisión del hecho. La data de muerte es superior a la que presumíamos ayer”, explicó a DIARIO HUARPE al referirse a los avances de la investigación.

El fiscal detalló que se realizó una nueva inspección en la vivienda y que un especialista en larvas intervino para aportar elementos que permitan determinar cuánto tiempo llevaban fallecidas las víctimas.

Los cuerpos de Fanny Figueroa y Daniel Maldonado fueron encontrados en la casa que compartían en Chimbas. Las autopsias confirmaron que se trató de un femicidio seguido de suicidio.

Cómo se descubrió el hecho

La situación salió a la luz cuando un vecino advirtió que la pareja llevaba varios días sin ser vista. Ante la preocupación, se acercó a la vivienda y percibió un olor que le hizo sospechar que algo había ocurrido, por lo que dio aviso a las autoridades.

“Un vecino, ante la ausencia de ellos durante varios días, fue a tocar la puerta. Al acercarse, sintió el olor y eso lo llevó a pensar que había pasado algo”, relató el fiscal.

Los investigadores determinaron que Figueroa fue asesinada con un arma blanca. Maldonado, en tanto, habría matado al perro de la familia antes de quitarse la vida mediante la ingesta de una sustancia tóxica.

No había denuncias previas

Grassi también indicó que no existían denuncias por violencia de género ni antecedentes judiciales que alertaran sobre conflictos entre la pareja. “No hay denuncias ni manifestaciones vecinales que indiquen que existieran problemas entre ellos. Los vecinos los veían como una pareja normal”, sostuvo.

Además, señaló que los peritos no encontraron indicios de que otras personas hubieran ingresado a la vivienda. Las puertas estaban cerradas y las llaves permanecían puestas.

La investigación continúa con el análisis de los teléfonos celulares y las pericias en el domicilio, con el objetivo de reconstruir las circunstancias del hecho y establecer con mayor precisión cuándo ocurrieron las muertes.