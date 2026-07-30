Femicidio en Chimbas: piden colaboración a la gente para encontrar al presunto asesino

El fiscal Iván Grassi pidió a la comunidad que colabore con la Justicia y aporte cualquier dato que permita encontrar a Matías Ezequiel Marín, señalado como el principal sospechoso del femicidio de una mujer de apellido Álvarez ocurrido en Chimbas. El funcionario judicial remarcó que es fundamental que nadie le brinde ayuda ni intente ocultarlo mientras continúa el operativo de búsqueda.

“Lamentablemente vamos a confirmar que estamos en el inicio de una investigación por lo que consideramos inicialmente un femicidio, un hecho extremadamente grave. Una mujer de apellido Álvarez ha sido asesinada en este lugar y el autor se habría dado a la fuga, por lo que es intensamente buscado”, explicó Grassi.

Durante la conferencia, el fiscal dio a conocer la identidad del sospechoso y realizó un pedido directo a los vecinos. “Solicitamos que la población no le brinde ningún tipo de resguardo y que colabore con la Justicia. Cualquier información que pueda aportar será importante para avanzar en la investigación”, sostuvo.

Grassi señaló que el hombre buscado fue identificado como Matías Ezequiel Marín y pidió que quienes puedan tener algún dato sobre su paradero se acerquen a las autoridades. “Lo importante en este momento es que la persona pueda ser localizada y que no reciba ningún tipo de ayuda que permita evadir la acción de la Justicia”, afirmó.

La búsqueda del acusado continúa

El fiscal indicó que se desplegó un operativo para dar con el sospechoso, con participación de distintas áreas de la Policía de San Juan. “Se está trabajando con personal policial y también con caballería, realizando rastreos en la zona para intentar encontrarlo”, detalló.

Además, confirmó que se realizaron medidas judiciales en lugares vinculados al acusado y que se notificó a los controles de salida de la provincia. “Se están haciendo allanamientos en domicilios conocidos del mismo y se ha avisado a todos los puestos fronterizos”, explicó.

Según informó Grassi, Marín sería oriundo de Rawson y tendría alrededor de 30 años. También aclaró que no pertenece a una fuerza de seguridad. “Él trabajaría en aplicaciones de transporte, algo así. No sería efectivo policial”, indicó ante las consultas periodísticas.

La relación entre el acusado y la víctima

En relación al vínculo entre ambos, el fiscal confirmó que la víctima y el sospechoso habían sido pareja y que tenían un hijo en común. “Han sido pareja, tendrían un hijo en común y actualmente estarían separados. También existiría una denuncia realizada por ella contra él, que forma parte de los elementos que estamos analizando”, manifestó.

Grassi pidió mantener prudencia sobre los detalles del caso y respeto hacia la familia de la víctima. “Vamos a ser muy respetuosos con la familia en este momento que está atravesando. Es una situación muy dolorosa y estamos trabajando para esclarecer lo ocurrido”, expresó.

La investigación avanza con nuevas medidas

El fiscal informó que los investigadores secuestraron elementos que serán incorporados al expediente, aunque evitó brindar detalles para no afectar el avance de la causa. “Hay elementos que han sido secuestrados y vamos a preservarlos dentro de la investigación”, indicó.

También explicó que se están relevando cámaras de seguridad de la zona y que algunas podrían haber registrado parte del recorrido previo al ataque. “Estamos relevando todas las cámaras que hay. Algunas habrían tomado parte de la persecución, aunque no serían imágenes muy cercanas”, señaló.