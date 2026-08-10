La tradicional Feria Agroproductiva tendrá una nueva edición este miércoles 12 de agosto en la Plaza Seca del Centro Cívico. La actividad se desarrollará de 9:30 a 13:30 y reunirá a productores locales que ofrecerán una amplia variedad de alimentos y productos regionales.

La propuesta busca acercar a las familias sanjuaninas alimentos frescos y de calidad, además de generar un espacio para promover el trabajo de quienes forman parte del circuito productivo de la provincia.

Una amplia variedad de productos

Durante la jornada, los visitantes podrán encontrar verduras, huevos, panificados, miel, conservas, frutos secos y dulces, entre otras alternativas elaboradas por productores de la región.

También habrá aceite de oliva, aceitunas y distintos productos artesanales que forman parte de la oferta de la Feria Agroproductiva.

La iniciativa permite que los consumidores puedan acceder a productos directamente de sus elaboradores, fortaleciendo el vínculo entre quienes producen y las familias que buscan alimentos de calidad.

Un espacio para impulsar la producción local

Desde la organización destacaron que la feria tiene como uno de sus principales objetivos fomentar el consumo responsable y fortalecer la economía local.

Además, el encuentro permite visibilizar el trabajo de los productores sanjuaninos y generar nuevas oportunidades de comercialización para sus productos.

La actividad será con acceso libre y se desarrollará durante la mañana del miércoles en uno de los espacios públicos más concurridos de la provincia.

De esta manera, la Feria Agroproductiva vuelve a ofrecer una alternativa para comprar productos regionales, conocer el trabajo de los productores locales y acompañar el desarrollo de la economía sanjuanina.