Los sanjuaninos tendrán este sábado 14 de noviembre una última oportunidad para recorrer la feria americana organizada por jóvenes del Movimiento Camino de Emaús. La actividad se realizará de 10 a 19 en la Capilla San Clemente, ubicada en la esquina de Santa Fe y Tucumán, en Capital, con una amplia oferta de ropa, zapatos, accesorios y artículos de bazar.

La jornada marcará el cierre de las fechas anunciadas para noviembre y tendrá un objetivo solidario: reunir fondos para que los integrantes del movimiento puedan participar de un campamento de verano en La Falda, Córdoba, previsto para fines de diciembre.

La feria es impulsada por alrededor de 50 jóvenes y colaboradores que se distribuyen las tareas de organización, preparación de los productos y atención de los puestos. Los artículos fueron reunidos mediante donaciones de la comunidad.

A diferencia del cronograma difundido a comienzos del mes, que anunciaba el cierre a las 22, el nuevo afiche de los organizadores confirma que la actividad de este sábado finalizará a las 19.

Qué se puede comprar en la feria americana de Emaús

Quienes se acerquen podrán encontrar ropa usada en buen estado, además de prendas de distintas temporadas, talles y estilos.

Entre los productos que los organizadores venían ofreciendo aparecen remeras, camisas, pantalones, jeans, vestidos, buzos y trajes. También habrá calzado y diferentes artículos de bazar.

La propuesta busca facilitar el acceso a productos a precios económicos y dar una segunda oportunidad de uso a los objetos que fueron donados.

Aunque en ediciones anteriores se ofrecieron promociones y prendas con precios accesibles, los organizadores no difundieron una lista actualizada de valores para esta última jornada.

Una feria para financiar el campamento de verano

El dinero recaudado será destinado a cubrir parte de los gastos de una convivencia de verano que el Movimiento Camino de Emaús tiene prevista en La Falda, Córdoba.

La actividad durará tres días y contempla gastos de transporte, alojamiento y alimentación. La intención es formar un fondo común que permita reducir el costo que deberá afrontar cada participante.

Renata Ortiz, integrante de la organización, había explicado a DIARIO HUARPE que alrededor de 50 personas colaboran con las ferias y que el objetivo es facilitar la participación de los jóvenes en esta experiencia comunitaria.

Una tradición que regresó al centro de San Juan

Las ferias americanas forman parte de las actividades del Movimiento Camino de Emaús desde hace más de cinco años.

En sus primeras ediciones se desarrollaron en la estación San Martín y luego se trasladaron a otros espacios del centro sanjuanino, hasta llegar a la Capilla San Clemente.

Durante 2025, los jóvenes no pudieron realizar la propuesta, pero este año retomaron la iniciativa con una feria en septiembre y otra en octubre.

En noviembre sumaron dos nuevas fechas, el sábado 7 y este sábado 14, para continuar reuniendo fondos.

La última jornada anunciada se realizará hoy hasta las 19, en Santa Fe y Tucumán, donde los vecinos podrán acercarse a recorrer los puestos y colaborar con el campamento de verano.