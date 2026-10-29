La Municipalidad de Capital continúa con el registro de artesanos, emprendedores y manualistas, en medio de la incertidumbre por el futuro de la feria que funcionaba en Plaza Laprida. La secretaria de Cultura del municipio, Fernanda Fredes, confirmó a DIARIO HUARPE que ya hay cientos de personas inscriptas y explicó que, una vez concluida esta primera etapa, avanzarán en la organización de nuevas ferias y en la búsqueda de espacios para que los trabajadores puedan comercializar sus productos.

“Hasta acá llevamos 150 personas registradas”, señaló la funcionaria, quien precisó que la inscripción se realiza en el Museo de la Historia Urbana.

Allí, el personal identifica las distintas categorías según la actividad de cada participante, con el objetivo de ampliar el registro municipal de artesanos y emprendedores.

Fernanda Fredes, secretaria de Cultura de la Capital. (Foto DIARIO HUARPE)

La situación se da luego de que la presidenta de la asociación de feriantes, Laura Vera, explicara a DIARIO HUARPE que las conversaciones con el municipio continuaban, aunque todavía no había una fecha confirmada para el regreso de la actividad. Según había detallado, la suspensión afectó a unos 110 emprendedores durante los días de semana y podía alcanzar a 250 participantes los fines de semana.

El municipio busca ordenar la actividad y evitar la reventa

Uno de los objetivos de la nueva organización es diferenciar a quienes producen sus propios artículos de quienes se dedican a revender mercadería. “Estamos tratando de organizar, de que no haya reventa, de que todos los procesos de los distintos objetos que se vendan tengan la intervención de la persona que los realiza”, sostuvo Fredes.

La funcionaria explicó que la intención es ordenar la actividad y resguardar tanto el trabajo de los artesanos como el de los comerciantes. En ese sentido, el registro será una herramienta para identificar a los emprendedores habilitados a participar de las propuestas que se desarrollen en la ciudad.

Evalúan espacios municipales y privados

Fredes indicó que, después de avanzar con la inscripción, el municipio buscará alternativas para ampliar las oportunidades de participación.

“La idea es proponer distintos lugares y actividades, tanto municipales como de personas desde lo privado, que deseen hacer ferias en los distintos espacios públicos de Capital”, afirmó.

Sobre la posibilidad de instalar una feria en la plaza Di Stéfano, detrás de la Terminal de Ómnibus, explicó que se había analizado una propuesta para realizarla por la mañana, pero que la convocatoria y los horarios de los artesanos dificultaban su organización.

“Tal vez las artesanías o este tipo de emprendimientos los realizan los fines de semana, entonces una feria con semejante infraestructura por 10 artesanos no se justifica”, señaló.

La secretaria agregó que también se trabaja en ferias temáticas, entre ellas algunas vinculadas al reciclaje, y destacó la articulación con el Mercado Artesanal provincial en el Parque Belgrano para generar espacios compartidos.

La inscripción seguirá abierta hasta fin de año

Fredes confirmó que no habrá un cierre inmediato del registro. “No les vamos a poner un límite, vamos a dejar abierto hasta fin de año”, aseguró.

Aunque el requisito general es residir en Capital, la ordenanza contempla la participación ocasional de emprendedores de otros departamentos. “No queremos dejar afuera a nadie”, expresó la funcionaria.

Por el momento, el municipio no confirmó una fecha para el regreso de la feria de Plaza Laprida ni definió un espacio definitivo para todos los participantes. La inscripción y la evaluación de alternativas continúan como parte del proceso para reorganizar la actividad.