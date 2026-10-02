La XVII Feria Provincial de la Cultura Popular y el Libro “El Futuro se Escribe en Comunidad” continúa desarrollándose con normalidad en Rawson, pese al alerta meteorológico vigente.

Desde la Municipalidad confirmaron que, por el momento, se mantiene la programación prevista para la jornada, con las distintas propuestas culturales, literarias y artísticas que forman parte de esta edición.

La decisión de sostener las actividades está relacionada con las características del complejo donde se desarrolla la Feria, que cuenta con espacios adecuados para el resguardo y la protección de las personas ante eventuales condiciones meteorológicas adversas.

Recomiendan consultar los canales oficiales

Desde el Municipio señalaron que las actividades continuarán mientras las condiciones permitan garantizar el normal desarrollo y la seguridad de quienes asistan.

En ese sentido, recomendaron a vecinos y visitantes mantenerse atentos a las indicaciones de las autoridades y consultar los canales oficiales de la Municipalidad de Rawson ante cualquier actualización.

De esta manera, la agenda cultural y literaria prevista para la jornada continúa vigente, aunque cualquier modificación vinculada a las condiciones meteorológicas será comunicada oficialmente.