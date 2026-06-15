El fin de semana largo por la conmemoración de Martín Miguel de Güemes dejó un movimiento turístico moderado en todo el país y tuvo a San Juan entre las provincias que lograron sostener la actividad gracias a una intensa agenda deportiva y cultural. Según el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), 993.683 turistas viajaron por distintos destinos argentinos y generaron un impacto económico directo de $ 216.649 millones.

La provincia concentró buena parte de su atractivo en competencias deportivas desarrolladas en distintos departamentos. Entre ellas se destacaron la Copa Apertura Nacional de Patinaje Artístico en el Velódromo Vicente Alejo Chancay, que reunió a más de 800 competidores, el Nacional de Cadetes B de Balonmano con cerca de 600 jugadores de todo el país, la Vuelta a San Juan Juvenil de ciclismo, el Desafío Cruz del Tacho de mountain bike y trail running en Pocito, la segunda fecha del campeonato sanjuanino de automovilismo, el encuentro solidario UVT Kids de hockey sobre césped, las finales de la Liga Femenina de Vóley Social y la carrera 10K por el aniversario de la fundación de la ciudad.

A esa propuesta se sumaron las finales del Torneo Apertura de futsal y fútbol de la Liga Sanjuanina y una convocatoria especial en el estadio Aldo Cantoni para acompañar a la Selección Argentina en el inicio del Mundial 2026. La oferta cultural también tuvo un papel importante con espectáculos, ferias y exposiciones distribuidas en distintos puntos de la provincia.

Entre las actividades más convocantes figuraron las funciones de Carmina Burana en el Teatro del Bicentenario, la experiencia inmersiva Sismografía 1944, que recrea el histórico terremoto que sufrió San Juan, además de muestras en la Casa Natal de Sarmiento, el Museo Franklin Rawson y el Centro Cultural Estación San Martín. También se realizaron ferias de emprendedores y artesanos y encuentros gastronómicos, musicales y artísticos en diferentes departamentos.

En Valle Fértil hubo cabalgatas, destrezas criollas y espectáculos folklóricos, mientras que entre los atractivos más visitados sobresalieron el Parque Provincial Ischigualasto, el Dique Punta Negra, el Parque Nacional El Leoncito, el Cerro Mercedario, la Ruta del Vino sanjuanina y los paisajes cordilleranos.

A nivel nacional, el feriado fue el de menor movimiento turístico del año. CAME atribuyó este comportamiento a una combinación de factores como las condiciones económicas, la cercanía de las vacaciones de invierno y el comienzo del Mundial de Fútbol 2026. El gasto promedio diario por turista fue de $ 109.013, con una caída real del 3,5% respecto del año pasado, mientras que la estadía promedio descendió de 2,3 a 2 días. Pese a ese escenario, el gasto total creció 15,5% en términos reales frente al mismo feriado de 2025. Además, en lo que va de 2026 ya se registraron seis fines de semana largos, con 10.374.523 turistas movilizados y un gasto acumulado de $ 2.838.612 millones.