Los clientes de los bancos de todo el país deberán tener en cuenta un cambio en el calendario de noviembre. Las entidades financieras permanecerán cerradas durante cinco días consecutivos, desde el viernes 6 hasta el martes 10 inclusive.

El cronograma fue confirmado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), a través de las comunicaciones A 8487 y C 102390, y contempla distintos feriados que se acumularán durante la segunda semana del mes.

El período comenzará el viernes 6 de noviembre, fecha correspondiente al Día del Trabajador Bancario. A esa jornada se sumarán el sábado 7 y domingo 8, cuando las sucursales permanecen habitualmente cerradas.

Luego llegará el lunes 9 de noviembre, establecido como feriado nacional por la visita oficial del papa León XIV a la Argentina. Finalmente, el martes 10 también habrá cierre bancario.

Cuándo volverán a abrir las sucursales

De acuerdo con el esquema informado por el BCRA, la atención presencial en bancos se retomará normalmente el miércoles 11 de noviembre.

El cierre alcanzará tanto a bancos públicos como privados de todo el país. Sin embargo, durante esas jornadas continuarán funcionando los principales canales digitales.

Los usuarios podrán utilizar cajeros automáticos, home banking, aplicaciones bancarias y billeteras electrónicas para realizar operaciones, transferencias, pagos y consultas.

Qué pasará con el dólar

El esquema también tendrá impacto en la actividad cambiaria. Al tratarse del Día del Bancario y de jornadas en las que no habrá actividad bancaria, el mercado de cambios tampoco tendrá operaciones habituales durante esos días.

Por lo tanto, el viernes 6, el lunes 9 y el martes 10 de noviembre no habrá cotización del dólar oficial y mayorista en el mercado argentino. Tampoco se podrá comprar moneda extranjera por ventanilla durante el cierre de las entidades.

Por qué habrá nuevos feriados

El Gobierno estableció el lunes 9 de noviembre como feriado nacional por la visita del papa León XIV. Además, dispuso feriados con alcance territorial limitado para acompañar las actividades previstas durante la visita: el martes 10 será feriado en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Córdoba, mientras que el miércoles 11 regirá en la provincia de Buenos Aires.

En el caso de los bancos, el BCRA estableció específicamente el cierre de las entidades de todo el país durante el lunes 9 y martes 10. Así, junto con el Día del Bancario y el fin de semana, se conformará un período de cinco jornadas consecutivas sin atención presencial.