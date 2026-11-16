El Poder Judicial de San Juan tendrá una jornada de feriado este lunes 16 de noviembre por la conmemoración del Día del Empleado Judicial. La medida implica la suspensión de todos los términos judiciales y alcanza a la actividad de la Justicia provincial, de acuerdo con lo establecido por la Corte de Justicia.

La disposición se encuentra contemplada en el Acuerdo General N.º 215/2020, mediante el cual se declaró feriado judicial para esta fecha. La resolución establece que la jornada se destina al reconocimiento de la labor de quienes se desempeñan dentro de este poder del Estado.

En los fundamentos de la medida, la Corte de Justicia consideró que el Día del Empleado Judicial "no puede pasar desapercibido en reconocimiento de la ardua tarea de quienes se desempeñan en este Poder del Estado". De esta manera, la fecha quedó incorporada al calendario judicial provincial como una jornada especial para los trabajadores del sector.

La conmemoración tiene su origen en el 16 de noviembre de 1952, cuando se creó la Confederación Judicial Argentina durante un congreso realizado en la provincia de Catamarca. Ese encuentro marcó un antecedente para la organización de los trabajadores judiciales a nivel nacional.

Años más tarde, en 2011, el Día del Trabajador Judicial Argentino fue instituido mediante la Ley Nacional 26.674. La normativa estableció una jornada de reconocimiento para quienes cumplen funciones en el ámbito de la Justicia y permitió darle un marco legal a esta conmemoración en todo el país.

Por este motivo, este lunes 16 de noviembre regirá el feriado judicial en San Juan. La medida contempla la suspensión de todos los términos, tal como lo establece el acuerdo de la Corte de Justicia, en el marco del reconocimiento a los empleados judiciales.