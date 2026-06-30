El futbolista del Real Madrid, Ferland Mendy, enfrentará un juicio en España tras ser acusado de un presunto delito de lesiones por un incidente ocurrido en enero de 2023, cuando cuatro de sus perros escaparon de una finca en Alcobendas, Madrid, y protagonizaron un ataque que dejó herido a un adolescente y provocó la muerte de una mascota.

El proceso fue abierto por un juzgado de Alcobendas, que dictó el auto de apertura de juicio oral el pasado 7 de enero. La causa será analizada por el Juzgado de lo Penal Nº 26 de Madrid, aunque por el momento no se fijó la fecha para el inicio del debate.

Según la investigación, los hechos ocurrieron el 4 de enero de 2023, cuando cuatro perros propiedad del defensor francés —dos mastines, un kangal turco y un dogo— escaparon de la vivienda tras quedar abierta la puerta de acceso al predio.

De acuerdo con el escrito de la Fiscalía, uno de los animales atacó a un perro de raza teckel que paseaba junto a su dueña. Las heridas fueron de tal gravedad que posteriormente el animal debió ser sacrificado.

Un joven de 17 años, que intentó intervenir para ayudar a la mujer, fue mordido en la pierna izquierda. Además, el perro que él paseaba, un braco alemán, sufrió lesiones en el cuello y el pecho que requirieron una intervención quirúrgica.

La Fiscalía sostiene que Mendy incumplió su deber de custodia y vigilancia sobre animales de gran porte, al no adoptar las medidas necesarias para evitar que escaparan de la propiedad. También señala que los perros carecían de microchip identificatorio, seguro obligatorio de responsabilidad civil y vacunación antirrábica.

Por ese motivo, el Ministerio Público solicita para el futbolista una multa de 1.200 euros y el pago de indemnizaciones por los daños ocasionados: 450 euros para la dueña del perro fallecido, 4.970 euros para el joven lesionado y 240 euros para el propietario del segundo animal herido.

En tanto, la acusación particular considera que existió una imprudencia grave y solicita una condena de seis meses de prisión, además de elevar las indemnizaciones a 20.000 euros para el adolescente agredido y 2.500 euros para el dueño del perro que sobrevivió al ataque.

Mientras continúa el proceso judicial, el defensor del Real Madrid permanece a la espera de la fecha en la que deberá comparecer ante la Justicia española.