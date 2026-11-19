Fernanda Duplancic llegó desde Mendoza a San Juan a los 17 años para estudiar Astronomía en la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) y encontró en la provincia el lugar donde construir su futuro profesional y familiar. En la actualidad, convertida en docente universitaria e investigadora del Conicet, recibió el Premio Estímulo de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, un reconocimiento nacional a su trayectoria científica y a su aporte a la formación y divulgación del conocimiento.

Detrás de esta distinción hay una historia de curiosidad, esfuerzo y vocación que comenzó durante su adolescencia, cuando una experiencia en un observatorio despertó su interés por el universo. En declaraciones a DIARIO HUARPE, la astrónoma contó cómo fue ese recorrido y por qué considera que uno de los mayores desafíos de la ciencia es compartir lo aprendido para que nuevas generaciones también se animen a investigar.

De una curiosidad adolescente a estudiar en San Juan

Su vínculo con la astronomía comenzó durante unas vacaciones, cuando participó de una actividad en un observatorio de aficionados que incluía una charla y observaciones del cielo. "Ahí como que se me despertó el bichito de la curiosidad y empecé a investigar si se podía estudiar en la Argentina, adónde", recordó.

Nacida en Mendoza, a los 17 años decidió instalarse en San Juan para cursar la Licenciatura en Astronomía en la UNSJ. Cuando se recibió, tuvo que trasladarse a Córdoba para realizar sus estudios de posgrado, porque en aquel momento todavía no existía el Doctorado en Astronomía en la provincia.

Con el paso de los años, San Juan se convirtió en mucho más que el lugar donde eligió formarse. "Encontré la profesión, pero también encontré familia", expresó, al contar que está casada con un sanjuanino, tiene una hija y encontró un espacio de trabajo junto a profesionales con quienes comparte su vocación científica.

Un premio nacional que también reconoce el trabajo colectivo

La postulación de Duplancic al Premio Estímulo fue realizada por el decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNSJ. Para la selección se evaluaron las trayectorias de investigadores de todo el país, teniendo en cuenta la producción científica, la formación de recursos humanos, la docencia y las actividades de divulgación.

En su caso, también se consideró el aporte al fortalecimiento y afianzamiento de la astronomía en San Juan. Sin embargo, la investigadora destacó que el reconocimiento no es solamente personal, porque detrás de su carrera hay un equipo de trabajo y colaboraciones con instituciones nacionales e internacionales.

"La ciencia en general es una actividad colaborativa, entonces esta distinción yo, si bien me llena de orgullo, no la siento del todo propia", manifestó. También reconoció especialmente a sus compañeros del Gabinete de Astronomía Extragaláctica, con quienes comparte sus investigaciones cotidianas.

Su especialidad es la astronomía extragaláctica, una rama dedicada al estudio de otras galaxias, sus características, agrupamientos y evolución. Para ello trabaja con grandes bases de datos y análisis estadísticos que permiten conocer cómo se estructura el universo.

El conocimiento como legado para nuevas generaciones

Además de investigar, Fernanda desarrolla su tarea como docente universitaria y considera fundamental que los jóvenes conozcan las posibilidades de formación científica que existen en San Juan. Actualmente, la provincia cuenta con la Licenciatura y el Doctorado en Astronomía, además de equipos de investigación que trabajan en distintas especialidades.

La científica destacó que es una carrera con pocos alumnos, lo que permite una formación personalizada y una mayor interacción entre docentes y estudiantes. Por eso, su invitación está dirigida a quienes sienten curiosidad por el universo, pero todavía no saben si pueden convertir ese interés en una profesión.

"Que se animen, que si tienen dudas, se acerquen por el Departamento de Geofísica y Astronomía", expresó. Su propia historia representa ese camino: una joven que llegó a San Juan para estudiar, encontró una profesión y hoy, después de recibir un reconocimiento nacional, busca acompañar a quienes quieren dar sus primeros pasos en la ciencia.