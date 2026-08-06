El ministro de Producción, Gustavo Fernández, aseguró que el histórico acuerdo firmado entre el Gobierno de San Juan y Vicuña Argentina para que la empresa aporte US$250 millones destinados a infraestructura es el resultado de una gestión ordenada que logró generar confianza tanto en los inversores como en los mercados internacionales.

El funcionario sostuvo que el desembolso no tiene antecedentes en la historia económica y minera de la provincia y remarcó que no se trata de un préstamo ni de un anticipo de regalías, sino de un aporte extraordinario que permitirá acelerar inversiones antes de que el proyecto comience a producir.

"Esto no es un crédito, no es un adelanto ni una compensación. Es un aporte que la empresa hace para que la Provincia pueda ejecutar obras estratégicas", afirmó Fernández.

Según explicó, los primeros US$150 millones estarán disponibles durante 2026 y se destinarán a comenzar un plan de infraestructura orientado principalmente a obras viales, hídricas y de saneamiento. El resto de los fondos se incorporará posteriormente, de acuerdo con el cronograma previsto en el convenio firmado por el gobernador Marcelo Orrego.

Para el ministro, el acuerdo también representa una fuerte señal para el mercado respecto del futuro de la minería sanjuanina.

"Es difícil imaginar que una empresa como Vicuña, con accionistas como Lundin y BHP, desembolse esta cantidad de dinero si no estuviera convencida de avanzar con el proyecto", sostuvo.

En ese sentido, consideró que la decisión puede convertirse en un incentivo para otros sectores económicos que esperan el despegue definitivo de la actividad minera.

"Esto también es un mensaje para quienes analizan inversiones inmobiliarias, logísticas, comerciales y de servicios. Marca que la minería ya comenzó a generar movimiento antes de iniciar la producción", explicó.

Fernández también vinculó el acuerdo con la estrategia que el Gobierno provincial viene desarrollando desde el inicio de la gestión para recuperar la confianza de los inversores.

"Se ha generado confianza, se ha mostrado una gestión ordenada de la provincia. Esa confianza hoy se traduce en un mercado internacional dispuesto a prestarle a San Juan y en una empresa que anticipa recursos para realizar infraestructura", afirmó.

El ministro destacó que las obras previstas no solo beneficiarán al desarrollo minero, sino también al resto de las actividades productivas.

"Para la producción hacen falta rutas, igual que para la minería. Mejorar la transitabilidad baja costos logísticos, mejora la seguridad vial y beneficia a la agricultura, la industria y el turismo", señaló.

En materia hídrica, sostuvo que la provincia necesita una fuerte inversión para incrementar la eficiencia en la distribución del agua, uno de los principales desafíos para el desarrollo productivo.

"Necesitamos mejorar la infraestructura hídrica y estos recursos permitirán comenzar a ejecutar obras que hace tiempo venimos planificando", indicó.

Fernández aseguró además que el Ministerio de Infraestructura ya cuenta con proyectos listos para licitar, aunque aclaró que primero deberán cumplirse dos pasos administrativos: la colocación del bono anunciada por el gobernador para fines de septiembre y la ratificación legislativa del convenio firmado con Vicuña.

"Cuanto más rápido la Cámara de Diputados apruebe este acuerdo, más rápido podremos salir a licitar obras y ponerlas en ejecución", afirmó.

El funcionario evitó anticipar cuáles serán los proyectos elegidos, aunque señaló que el gobernador dará precisiones una vez que el acuerdo tenga respaldo legislativo y los fondos estén asegurados.

Finalmente, descartó que el programa contemple inversiones ferroviarias al explicar que ese tipo de infraestructura continúa siendo competencia del Gobierno nacional y forma parte de un esquema de concesiones a operadores privados.

Para Fernández, el verdadero impacto del acuerdo será que San Juan comenzará a ejecutar un plan de infraestructura sin precedentes incluso antes de que la minería genere sus primeros ingresos. "Lo más importante es que estas obras también permitirán crear empleo y dinamizar la economía antes del inicio de la producción minera", concluyó.