El ministro de Producción de San Juan, Gustavo Fernández, salió a defender el acuerdo entre el Gobierno provincial y Vicuña Argentina S.A. después de que los diputados opositores Mario Herrero y Graciela Seva recurrieran a la Defensoría del Pueblo para pedir que se impulse una acción judicial destinada a suspenderlo. El funcionario calificó el planteo como una “chicana política” y aseguró que se trata del mejor acuerdo alcanzado en la historia de la minería sanjuanina.

Ante la consulta de DIARIO HUARPE, Fernández reconoció que todavía no había revisado la presentación. “La verdad es que no he visto detalles de la presentación”, señaló, y explicó que estaba concentrado en la agenda del Foro de la Fiesta Nacional del Sol. Sin embargo, fue contundente al evaluar el reclamo: “Creo que es parte de la chicana política nada más”.

El ministro profundizó sus críticas a los legisladores de San Juan Vuelve, quienes pertenecen a un sector del justicialismo y votaron contra el convenio. “Ahora que no están en el poder, tendrán miedo de que no vuelvan a gobernar y están buscando, a través de la chicana, cómo ensuciar la cancha”, cuestionó.

La defensa de un acuerdo que considera superador

Más allá de la controversia política, Fernández reivindicó el convenio firmado con la compañía minera y lo comparó con los mecanismos utilizados durante anteriores administraciones provinciales. Lo definió como “el mejor acuerdo en la historia de la minería de San Juan” y sostuvo que supera los entendimientos impulsados por el justicialismo cuando gobernaba la provincia.

“Nosotros no hemos hecho otra cosa más que tomar la base de lo que ellos dejaron”, afirmó. En ese sentido, recordó que los fideicomisos mineros fueron incorporados por gestiones justicialistas y consideró que se trata de herramientas que vale la pena conservar y perfeccionar.

“Siempre decimos que la minería es una política de Estado y, como toda política de Estado, se mantiene lo que está bien y se mejora lo que se puede mejorar”, expresó.

“Los acuerdos y los fideicomisos fueron un elemento que introdujo la gestión justicialista. Nos pareció que eran herramientas buenas para promover. Lo que hemos hecho es mejorarlo”, agregó.

El pedido opositor que reavivó la discusión

La respuesta de Fernández llegó después de que Herrero y Seva anunciaran este jueves 19 de noviembre una presentación ante la Defensoría del Pueblo. Los diputados solicitaron que el organismo represente a los ciudadanos, promueva una acción judicial y requiera una medida cautelar que suspenda la ejecución del Acta Compromiso entre la Provincia y Vicuña.

Ese acuerdo fue ratificado por la Cámara de Diputados el 19 de agosto mediante la Ley 2836-M, con 27 votos a favor y nueve en contra. Incluye un aporte anticipado de hasta 250 millones de dólares para financiar obras de infraestructura, junto con compromisos económicos de largo plazo vinculados al proyecto minero.

El enfrentamiento se intensificó esta semana, cuando la Legislatura aprobó el contrato del Fideicomiso Aporte DIA Vicuña, destinado a administrar esos fondos. La votación del martes 17 terminó con 22 votos favorables, dos negativos, siete abstenciones y cinco ausencias. Herrero y Seva fueron los únicos que votaron en contra.

Por ahora, la presentación comunicada por los diputados constituye un pedido a la Defensoría para que intervenga judicialmente. No equivale a una suspensión del acuerdo, y el comunicado del bloque no detalla los fundamentos jurídicos completos de la denuncia.