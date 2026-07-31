En medio de la despedida a las víctimas de la tragedia de Ischigualasto, el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández, dedicó un mensaje a las familias de los cuatro funcionarios fallecidos y destacó el compromiso con el que desempeñaron sus tareas. El funcionario aseguró que quienes perdieron la vida "siempre dieron todo por la provincia" y los definió como "héroes".

Fernández sostuvo que, más allá del dolor por la pérdida, el mejor reconocimiento para Carlos Heredia, Germán Videla, Rubén Castro y Jorge Carbajal es recordar la vocación de servicio que tuvieron durante toda su carrera. En ese sentido, pidió que sus familiares sepan que dejaron una huella entre quienes compartieron funciones con ellos.

"Son personas de bien, que siempre han estado al servicio de la provincia. Nosotros, como funcionarios, aprendimos mucho de ellos y siempre nos sentimos muy acompañados. En momentos como estos no hay mucho para decir, solo acompañar", expresó.

El ministro también apeló a la fe para transmitir un mensaje de esperanza a quienes atraviesan el duelo. "Para quienes tenemos fe, esto es un paso y no el fin. Lo importante es acompañar con la presencia", señaló durante su paso por la Catedral.

Fernández recordó que mantuvo un contacto permanente con las víctimas por las tareas que compartían dentro del Estado provincial. Explicó que con el jefe y el subjefe de Bomberos trabajó en iniciativas vinculadas a la simplificación de habilitaciones comerciales y destacó el aporte que realizaron en esos proyectos.

Además, remarcó que el vínculo con el personal de Bomberos y de Protección Civil era cotidiano debido a la relación permanente entre esas áreas y el Ministerio de Producción. Incluso comentó que compartían reuniones e intercambios informales casi a diario, lo que le permitió conocer de cerca su calidad humana.

"Son personas con las que siempre compartíamos tareas y pudimos comprobar de primera mano la calidad humana y profesional que tenían. Eso no alcanza para cubrir el vacío que dejan, pero para las familias es importante que sepan que son héroes, que son funcionarios que siempre dieron todo por la provincia", concluyó.