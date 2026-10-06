El ministro de Producción de San Juan, Gustavo Fernández, hizo un balance positivo de la participación de la provincia en la Argentina Week de París y destacó el creciente interés internacional que despierta San Juan, no solo por la minería, sino por todas sus actividades. "El resultado en general para Argentina es bueno y para San Juan buenísimo, y muy confirmatorio también de la relevancia que hoy tiene San Juan dentro de las oportunidades que ofrece Argentina", señaló a DIARIO HUARPE.

El funcionario puso a la provincia en un lugar de privilegio dentro del mapa productivo nacional. "Si hoy hay dos provincias que se destacan por el resto son Neuquén en primer lugar por todo el tema de gas y petróleo, pero la novedad en todos estos foros es San Juan", afirmó. Y remarcó un dato que consideró significativo: "No por nada la única referencia explícita que se hizo a una provincia para poner como ejemplo en el proceso de reconstrucción de confianza fue la emisión del bono de San Juan".

La continuidad de los contactos

Fernández explicó que este tipo de eventos no se traducen en negocios cerrados de inmediato, sino que funcionan como el punto de partida de procesos de evaluación. "No es que te traés un negocio cerrado de estos eventos. Estos lugares es donde uno va a presentar oportunidades de la provincia, diálogo con nuevos interesados y después eso tiene una continuidad", señaló. "Mucho de lo que estamos viendo ahora en decisiones de muchas empresas de primera línea es fruto en realidad de los primeros viajes que se van haciendo", agregó.

El ministro destacó que el viaje a París mostró un fenómeno nuevo: la aparición de intereses de inversión por fuera de la minería. "Empieza a reaparecer la búsqueda de oportunidades más allá de la minería. Hasta ahora era muy evidente la presencia de oportunidades para la minería y empiezan a aparecer búsquedas de inversiones en otros sectores: sectores inmobiliarios, hotelería, obviamente atraído por el boom de la minería, pero claramente buscando también el sector del turismo, o en el caso de la agroindustria, intereses también en desarrollar inversiones en pistacho, y en recuperar presencia con el tema de fideicomisos", detalló.

Las misiones europeas que vienen

Consultado sobre las delegaciones internacionales que están previstas para las próximas semanas, Fernández confirmó a DIARIO HUARPE que hay una segunda misión de empresas europeas en planificación antes de fin de año. "Permanentemente hay delegaciones extranjeras que están viniendo. El año pasado tuvimos una de Alemania, de la Unión Europea, vino de Japón, ha venido esta delegación sueca. Hay una pretensión nuevamente de un grupo, otra vez la embajada de la Unión Europea; una segunda misión están planificando antes de fin de año con empresas europeas en general", señaló.

El funcionario también anticipó que la Fiesta del Sol será un nuevo punto de encuentro internacional. "Para la Fiesta del Sol también se han invitado embajadores y hay interés de algunos países de venir con sus embajadores comerciales a propósito de la Fiesta del Sol", afirmó. A eso se suman gobiernos provinciales que ya pidieron sus lugares: "El gobierno de Santa Fe, gobierno de Córdoba, Mendoza, que se suman un poco también".

San Juan en la vitrina

Para Fernández, el valor de estas instancias está en la visibilidad que le dan a la provincia ante inversores que buscan oportunidades en el mundo. "Es como un proceso largo de presentación de la provincia, de que conozcan, de que confíen, de que se animen a venir, de que entablen una relación y busquen oportunidades. De eso se trata", sostuvo. "Hay mucho movimiento inmobiliario y servicios en general. Para esto sirve justamente poner a San Juan en la vitrina para que el que anda por el mundo buscando invertir te vea", concluyó.