Fernández pidió acelerar en Diputados el acuerdo por los fondos de Vicuña

El ministro de Producción de San Juan, Gustavo Fernández, destacó la necesidad de que la Cámara de Diputados avance con rapidez en el tratamiento del convenio vinculado a los fondos de Vicuña, al considerar que su aprobación permitirá a la provincia comenzar a licitar obras de infraestructura y generar un impacto más inmediato en la economía local.

El funcionario explicó que el acuerdo contempla un esquema de financiamiento asociado al desarrollo de obras y que, aunque los aportes se realizarán contra el pago de certificados, existe la posibilidad de utilizar el convenio como herramienta para acceder a financiamiento provisorio o transitorio.

“Cuanto más rápido tengamos eso aprobado por la Cámara de Diputados, más rápido la provincia va a poder salir a licitar estas obras para ser ejecutadas con ese fondo”, sostuvo Fernández.

Según explicó, esta alternativa permitiría incluso que algunas obras puedan comenzar antes de diciembre, utilizando financiamiento obtenido por otras vías mientras se espera la disponibilidad de los fondos contemplados en el acuerdo.

El Gobierno busca acelerar las obras

Fernández remarcó que para San Juan es importante avanzar rápidamente con el convenio debido a la necesidad de desarrollar infraestructura, generar puestos de trabajo y producir un efecto positivo sobre la economía provincial.

“San Juan tiene una necesidad de avanzar y de construir rápidamente infraestructura, la necesidad de generar trabajo y un impacto también en nuestra economía local”, señaló.

El ministro sostuvo además que el documento ya se encuentra en la Legislatura desde el pasado viernes y que está disponible para su análisis. En ese sentido, defendió el contenido del convenio y rechazó cuestionamientos sobre su complejidad.

“Es un documento simple, no tiene cosas raras como algunos han salido a poner algún reparo”, afirmó Fernández, quien señaló que el acuerdo fue elaborado tomando como referencia experiencias anteriores de la provincia y con modificaciones orientadas a disponer de recursos antes del inicio de la producción de la mina.

Ministros esperan la convocatoria de Diputados

En paralelo al tratamiento legislativo, el Gobierno provincial se prepara para concurrir a la Cámara de Diputados y brindar explicaciones a los legisladores.

Fernández indicó que el gobernador les pidió a los ministros que estén preparados para participar de las reuniones y que el vicegobernador se encuentra organizando la agenda.

“Estamos esperando la convocatoria. El gobernador nos ha pedido que estemos preparados”, explicó.

La intención es que un grupo de ministros pueda concurrir a la Legislatura para responder consultas y evacuar dudas que puedan surgir entre los diputados sobre las condiciones del convenio.

Respecto de la posibilidad de que el tema sea abordado durante la sesión de este jueves, Fernández aclaró que todavía no está definido. Explicó que el proyecto ingresó a la Cámara el viernes y que deberá determinarse el procedimiento legislativo correspondiente.

“Eso es algo que lo va a definir el vicegobernador”, señaló, al tiempo que mencionó como alternativas una convocatoria de los ministros en las próximas horas, su tratamiento en la sesión del jueves o la realización de una sesión especial.

El Banco San Juan administrará el fideicomiso

Otro de los puntos abordados por el ministro fue el mecanismo previsto para administrar los recursos. Fernández explicó que una de las exigencias para este tipo de fideicomisos es que la entidad encargada de administrarlos esté habilitada por el Banco Central de la República Argentina, por lo que debe tratarse de una entidad financiera.

En este caso, la provincia optó por el Banco San Juan, debido a que funciona como agente financiero provincial y ya cuenta con experiencia en la administración de otros fideicomisos utilizados por San Juan.

“Se ha optado por el Banco San Juan porque es el agente financiero de la provincia de San Juan y viene administrando los otros fideicomisos que existen”, explicó Fernández.

De esta manera, el Ejecutivo provincial busca que el convenio avance en la Legislatura para habilitar el esquema financiero y poner en marcha el proceso de licitación de las obras contempladas.