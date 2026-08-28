Fernando Cerimedo rompió el silencio desde la cárcel de Bolivia, donde permanece detenido preventivamente mientras es investigado por la tentativa de feminicidio de su expareja, Nadia Beller. El consultor político argentino difundió una carta a través de sus abogados en la que rechazó distintas acusaciones en su contra y aseguró que “pronto la verdad de esta atrocidad saldrá a la luz”.

El mensaje se conoció después de que el presidente boliviano, Rodrigo Paz, tomara distancia públicamente de Cerimedo y negara que el argentino hubiera tenido autorización para representar a la Presidencia, al Gobierno o a su familia.

En su carta, Cerimedo reconoció haber colaborado con el mandatario, aunque aseguró que esa función no le otorgaba poder dentro de la administración boliviana.

“Mi rol como colaborador del presidente no me otorgó ninguna autorización ni poder para actuar”, sostuvo. También afirmó que nunca tomó decisiones en representación del mandatario o de su familia.

Cerimedo rechazó además las acusaciones relacionadas con supuestos hechos de corrupción y negó haber participado en “negociados” en nombre del presidente o de la primera dama.

En otro tramo del mensaje, se refirió a lo sucedido con Beller como “una situación personal que no pude manejar” y cuestionó que el caso haya adquirido una dimensión política.

El argentino cerró su mensaje asegurando que próximamente podrá brindar su versión completa sobre las acusaciones que enfrenta.

Por qué está detenido Cerimedo

Cerimedo permanece detenido desde el 18 de agosto y la Justicia boliviana dispuso que cumpla 180 días de prisión preventiva en el marco de la investigación por la tentativa de feminicidio de Nadia Beller.

La mujer fue atacada a tiros el 17 de agosto frente a un hotel de Santa Cruz de la Sierra. Según la investigación de la Fiscalía, dos hombres que se movilizaban en una moto y estaban vestidos como repartidores le dispararon y escaparon.

Beller sobrevivió al ataque y posteriormente señaló a Cerimedo como presunto autor intelectual. La Fiscalía boliviana lo imputó por feminicidio en grado de tentativa, mientras la investigación continúa y la defensa del argentino rechaza las acusaciones.

El caso también generó repercusiones políticas tanto en Bolivia como en Argentina por los vínculos que Cerimedo mantuvo con dirigentes de ambos países.