Fernando Cerimedo habló por primera vez desde la cárcel de Bolivia, donde permanece detenido en el marco de una investigación que lo tiene acusado por el presunto intento de femicidio de su expareja, Nadia Beller.

El consultor político argentino envió un mensaje a la prensa desde el penal de Palmasola, en Santa Cruz de la Sierra, en el que buscó despegarse de las acusaciones y también aclarar cuál fue su vínculo con el gobierno del presidente boliviano Rodrigo Paz.

En su escrito, Cerimedo reconoció que fue “colaborador” del mandatario, pero negó haber tenido poder de decisión dentro de la administración boliviana o autorización para representar al presidente y a su familia.

“Mi rol como colaborador del presidente no me otorgó ninguna autorización ni poder para actuar o representar a la familia presidencial”, sostuvo.

“Pronto la verdad saldrá a la luz”

Desde la prisión, el consultor rechazó las acusaciones que pesan sobre él y cuestionó la información que comenzó a circular alrededor del caso.

En ese sentido, sostuvo que “las mentiras o chismes no constituyen hechos” y aseguró que espera que la investigación permita esclarecer lo ocurrido.

El mensaje concluyó con una contundente afirmación sobre su situación: “Pronto la verdad de esta atrocidad saldrá a la luz”.

El vínculo con Rodrigo Paz

Una de las principales cuestiones que Cerimedo buscó aclarar fue su relación con el actual presidente de Bolivia.

El argentino confirmó que trabajó como colaborador de Paz, pero insistió en que ese vínculo no significaba que tuviera facultades para actuar en representación del mandatario o de sus familiares.

La aclaración aparece en medio de las denuncias realizadas por Nadia Beller, quien además de acusarlo por el ataque que sufrió, realizó señalamientos relacionados con presuntos hechos de corrupción en el entorno del gobierno boliviano.

Cerimedo apuntó especialmente a desvincular al presidente Rodrigo Paz y a su esposa de cualquier actuación que él pudiera haber realizado de manera particular.

La causa que lo mantiene detenido

Cerimedo permanece bajo prisión preventiva en Bolivia luego de ser detenido en el marco de la investigación por el presunto intento de femicidio contra Nadia Beller.

La mujer sobrevivió a un ataque a tiros perpetrado por dos sicarios y posteriormente señaló a Cerimedo ante la Justicia. El caso derivó en una investigación que luego incorporó otras acusaciones, entre ellas presunto enriquecimiento ilícito y posibles vínculos con el narcotráfico.

La Justicia boliviana dispuso su detención preventiva mientras avanza la investigación y se analizan las pruebas incorporadas al expediente.

Un caso que generó impacto político

La situación de Cerimedo también tiene una fuerte repercusión política debido a sus antecedentes como consultor y a sus vínculos con dirigentes de la derecha sudamericana.

Fue asesor de Javier Milei y posteriormente trabajó como colaborador del gobierno de Rodrigo Paz en Bolivia. Su detención generó además repercusiones en otros países de la región por sus actividades vinculadas a la comunicación y las campañas políticas.

Mientras continúa la investigación judicial, Cerimedo intenta desde la cárcel instalar su propia versión de los hechos y sostiene que las acusaciones en su contra serán finalmente esclarecidas.

Por ahora, la Justicia boliviana mantiene abiertas las distintas líneas de investigación mientras el consultor permanece detenido en Palmasola.