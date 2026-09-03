La Justicia de Bolivia confirmó este miércoles el traslado del consultor político argentino Fernando Cerimedo a la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, en La Paz. Allí deberá cumplir una detención preventiva de seis meses en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

La decisión fue adoptada por la Sala Penal Segunda de La Paz, que rechazó la apelación presentada por la defensa de Cerimedo y mantuvo vigente la resolución que ordenaba su traslado desde el penal de Palmasola, en Santa Cruz, donde actualmente se encuentra detenido por otra causa.

Los abogados del consultor habían solicitado que permaneciera en ese establecimiento. Entre sus argumentos señalaron que desde allí podía ejercer su derecho a la defensa y también plantearon preocupaciones vinculadas con su seguridad y estado de salud.

Sin embargo, el tribunal consideró que los planteos realizados no eran suficientes para modificar la medida y ratificó los 180 días de prisión preventiva en Chonchocoro.

Cerimedo negó las acusaciones en su contra y también rechazó haber tenido influencia en las decisiones del gobierno del presidente boliviano Rodrigo Paz.

Las causas que enfrenta Cerimedo

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito avanza de manera paralela a otra causa que involucra al consultor argentino por el ataque sufrido por su expareja, Nadia Beller.

Beller sobrevivió a un ataque con arma de fuego y posteriormente acusó a Cerimedo de haber sido el autor intelectual del hecho. El consultor niega las acusaciones.

En el marco de los procedimientos realizados posteriormente, las autoridades bolivianas allanaron una vivienda de La Paz vinculada a Cerimedo. Allí encontraron cerca de US$50.000 en distintas monedas y lo que los investigadores describieron como una “granja de bots”, utilizada para generar mensajes automatizados mediante cuentas falsas.

El hallazgo también provocó repercusiones fuera de Bolivia.

El caso llegó al Congreso de Chile

La Cámara de Diputados de Chile aprobó este miércoles la creación de una comisión especial para investigar posibles campañas de desinformación, utilización de bots y manipulación algorítmica en procesos electorales y plebiscitarios desarrollados en el país desde 2020.

La iniciativa consiguió 69 votos a favor, 43 en contra y una abstención.

El interés sobre Cerimedo surgió por su participación durante la campaña por el Rechazo en el plebiscito constitucional chileno de 2022 y por versiones sobre una posible vinculación con el espacio político del actual presidente José Antonio Kast.

Kast reconoció públicamente que conoce al consultor argentino, aunque negó que haya trabajado formalmente en alguna de sus campañas y aseguró que su gobierno tampoco mantiene asesorías con él.

Mientras las investigaciones continúan avanzando, Cerimedo deberá dejar el penal de Palmasola y ser trasladado a Chonchocoro para cumplir la nueva medida de prisión preventiva dispuesta por la Justicia boliviana.