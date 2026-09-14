Fernando Contreras consiguió una histórica medalla de oro para Argentina en los Juegos Suramericanos 2026 al ganar la final de Mountain Bike disputada en Santa Fe. El mendocino se impuso en la competencia de Cross-Country y logró un resultado inédito para la delegación argentina.

Contreras terminó la prueba con un tiempo de 1:24:27 y superó por 10 segundos al brasileño Alex Malacarne. El también brasileño Ulan Bustos finalizó 1 minuto y 33 segundos por detrás del argentino.

Un oro histórico para Argentina

El triunfo tuvo un significado especial porque Argentina nunca había conseguido subir al podio en esta competencia de los Juegos Suramericanos. De esta manera, Contreras marcó un hito para el ciclismo y para la delegación nacional en Santa Fe.

El mendocino celebró entre lágrimas junto a su equipo después de completar la competencia. El oro conseguido significó además la cuarta medalla dorada para Argentina en el certamen.

La emoción de Contreras

Después de la carrera, el ciclista explicó el motivo de su emoción y dedicó el triunfo a su padre y a su familia. "Este triunfo es para una persona que se me fue este año, para mi viejo", expresó.

Contreras también destacó el acompañamiento que recibió durante un año que calificó como muy complicado. "Y para toda mi familia que me han apoyado en un año muy complicado para mí", agregó.

El ciclista contó además que meses atrás había estado cerca de abandonar la actividad. "Hace unos meses estuve a punto de bajarme de la bicicleta", señaló.

El otro argentino

La competencia también tuvo la participación del argentino Agustín Durán, quien se encontraba en el tercer lugar cuando abandonó durante la tercera vuelta. El resultado de Contreras permitió que Argentina alcanzara por primera vez el podio en esta prueba de los Juegos Suramericanos.

La medalla de oro se convirtió así en uno de los resultados destacados de la jornada para la delegación argentina. El triunfo del mendocino llegó en una competencia que tenía como protagonistas a los representantes de Argentina y Brasil.