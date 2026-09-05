Un voraz incendio consumió casi por completo una vivienda ubicada en el barrio Las Higueritas II del departamento Ullum. El violento siniestro ocurrió durante la madrugada de este sábado y requirió un urgente despliegue de los equipos de rescate. Las pérdidas materiales en la propiedad afectada fueron descritas como totales por las autoridades intervinientes.

El llamado de alerta ingresó a la central de los Bomberos Voluntarios locales cerca de las 4:20 de la madrugada. Los vecinos de la zona reportaron una gran columna de humo y fuego saliendo desde el interior del domicilio. Una dotación completa se desplazó rápidamente hacia el lugar para intentar contener el avance de las inmensas llamas.

Los efectivos se encontraron con un panorama desolador al arribar a la escena del desastre departamental. El fuego ya había tomado gran parte de la estructura principal y amenazaba con extenderse hacia las propiedades colindantes. Los rescatistas iniciaron un intenso trabajo de enfriamiento y sofocación para evitar una tragedia aún mayor en el vecindario.

El origen de la tragedia

Las pericias preliminares arrojaron los primeros indicios certeros sobre las posibles causas del devastador siniestro estructural. Todo indica que el foco ígneo se originó horas después de una concurrida reunión familiar celebrada en esa misma vivienda. Unas brasas encendidas que quedaron olvidadas en el sector del parrillero habrían iniciado la letal combustión.

El viento y las condiciones ambientales nocturnas facilitaron que el fuego se propagara de manera silenciosa hacia el inmueble. Las llamas alcanzaron rápidamente los distintos materiales combustibles cercanos y desataron el infierno en toda la propiedad. El calor extremo derritió gran parte del mobiliario del hogar antes de que los residentes pudieran advertir la magnitud del peligro.

La familia logró evacuar el recinto por sus propios y desesperados medios antes de quedar atrapados por la densa humareda. El operativo de emergencia desplegado confirmó afortunadamente que ninguna persona resultó herida ni requirió asistencia médica. Sin embargo, el impacto psicológico para los propietarios fue enorme al ver todo su esfuerzo consumido en minutos.

Daños estructurales muy severos

El violento accionar de las altas temperaturas comprometió severamente la estabilidad general de toda la edificación ullumera. Uno de los sectores más castigados por el extremo calor sostenido fue la estructura superior del techo de la vivienda. Los peritos de bomberos advirtieron que la cubierta quedó al borde del colapso inminente tras ceder varios soportes de carga.

Las altas temperaturas calcinaron todos los electrodomésticos, prendas de vestir, muebles diarios y valiosos recuerdos familiares. Las autoridades que trabajaron en el lugar certificaron que la destrucción interior resultó ser prácticamente absoluta. La familia damnificada deberá afrontar ahora la durísima y costosa tarea de intentar reconstruir su hogar desde sus cimientos.

El operativo de mitigación de daños demandó varias horas de arduo trabajo ininterrumpido por parte del personal voluntario. Los especialistas debieron remover escombros humeantes para asegurarse de extinguir cualquier pequeño foco secundario oculto. La zona quedó preventivamente acordonada para evitar accidentes ante el inminente riesgo de derrumbe del techo dañado.

El cuartel de Bomberos Voluntarios de Ullum reiteró su pedido de extrema precaución a toda la comunidad sanjuanina. Los rescatistas recordaron la vital importancia de apagar completamente cualquier fuego o brasa antes de retirarse a descansar. Un simple descuido hogareño con el parrillero puede desencadenar una catástrofe patrimonial irreparable en cuestión de segundos.