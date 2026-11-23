Ferrari vivió un complicado Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 y terminó envuelta en una fuerte polémica por el incidente entre Charles Leclerc y Lewis Hamilton. Después de la carrera, el jefe de equipo, Fred Vasseur, lanzó duras críticas contra el piloto monegasco y reclamó mayor profesionalismo dentro de la escudería italiana.

El episodio ocurrió en la vuelta 38, cuando Leclerc intentó superar a su compañero de equipo y terminó impactándolo. La maniobra perjudicó a ambos pilotos y dejó a Ferrari sin posibilidades de pelear por la victoria.

Vasseur apuntó contra Leclerc

El responsable de la escudería italiana no ocultó su malestar por lo sucedido y calificó el comportamiento del monegasco como inaceptable. "Es una falta de respeto hacia el equipo, hacia los patrocinadores, el mismo discurso después de México", manifestó.

Vasseur recordó que ya habían mantenido una conversación sobre este tipo de situaciones durante el Gran Premio de São Paulo. Sin embargo, consideró que lo sucedido en Las Vegas volvió a demostrar una conducta que no puede repetirse.

"Hoy no fue profesional", expresó el francés, de 58 años, al referirse directamente a la maniobra protagonizada por Leclerc. Además, reclamó que los pilotos respeten las indicaciones y tengan mayor cuidado cuando compiten entre compañeros de equipo.

El incidente que perjudicó a Ferrari

La maniobra se produjo cuando Leclerc intentó superar a Hamilton durante la vuelta 38 de la competencia. El contacto no provocó el abandono de ninguno de los dos pilotos, pero el británico perdió varias posiciones como consecuencia del golpe.

Por su parte, el monegasco recibió una penalización de 10 segundos que se aplicó al finalizar la carrera. La sanción lo dejó en la última posición dentro de los puntos y por detrás de su compañero de equipo.

El resultado final fue decepcionante para Ferrari, que terminó con Hamilton en el séptimo puesto y Leclerc en el décimo. De esta manera, el equipo perdió una oportunidad importante de mantenerse en la lucha por los primeros lugares.

La respuesta de Leclerc y el enojo del jefe de equipo

Después de la carrera, Leclerc asumió la responsabilidad por lo ocurrido y pidió disculpas por el incidente. Vasseur reconoció el gesto del piloto, aunque dejó en claro que el pedido de disculpas no modificaba las consecuencias deportivas de la maniobra.

"Creo que se disculpó, lo entendió, pero el resultado está ahí", sostuvo el jefe de Ferrari. También remarcó que reconocer un error no significa que sus consecuencias desaparezcan.

El francés insistió en que los pilotos deben competir con respeto, especialmente cuando comparten equipo y representan los mismos intereses deportivos. "Solo tienen que comportarse de forma profesional", fue el mensaje contundente que dejó después de la carrera en Nevada.

La polémica volvió a exponer las tensiones internas en Ferrari después de un resultado que estuvo lejos de las expectativas. Ahora, la escudería deberá trabajar para evitar que situaciones similares vuelvan a comprometer el rendimiento de sus dos pilotos.