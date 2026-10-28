El fiscal general de la Corte de Justicia de San Juan, Guillermo Baigorrí, salió en férrea defensa de los fiscales Sebastián Gómez y Francisco Pizarro, quienes fueron denunciados penalmente ante la Justicia Federal en Comodoro Py por su actuación en la investigación del Acueducto Gran Tulum. A través de un comunicado oficial, el jefe del Ministerio Público Fiscal expresó su respaldo institucional y destacó la "honradez, profesionalidad, dedicación, valentía, compromiso con la verdad y buena fe" de ambos funcionarios.

El pronunciamiento se produjo apenas un día después de que trascendiera la presentación judicial realizada por abogados defensores de algunos de los investigados en la causa por las presuntas irregularidades en la construcción de la obra hídrica. Frente a esta situación, Baigorrí decidió respaldar públicamente el trabajo de los fiscales y del equipo que los acompaña.

En el comunicado, la Fiscalía General de la Corte hizo referencia a las "versiones periodísticas que dan cuenta de una supuesta denuncia penal" contra Gómez y Pizarro, vinculada a la investigación del Acueducto Gran Tulum.

Sebastián Gómez.

A partir de esa situación, Baigorrí expresó la "total defensa y apoyo del organismo fiscal de la Provincia", además de remarcar la necesidad de salvaguardar la función que desempeñan todos los integrantes del Ministerio Público, desde fiscales y ayudantes fiscales hasta funcionarios y personal administrativo.

El fiscal general subrayó que ese respaldo alcanza a los miembros de la institución independientemente de las causas en las que intervengan, "máxime aún en investigaciones por posibles hechos de corrupción".

Baigorrí destacó la valentía e independencia de Gómez y Pizarro

Uno de los pasajes más contundentes del comunicado estuvo dirigido específicamente a los dos fiscales que llevan adelante la investigación del Acueducto Gran Tulum.

Baigorrí destacó la "honradez, profesionalidad, dedicación, valentía, compromiso con la verdad y buena fe" de Gómez y Pizarro, reconocimiento que también hizo extensivo a todo el equipo de trabajo que los acompaña.

Además, sostuvo que ambos funcionarios "han demostrado siempre en su actuar objetividad, rigor técnico, legalidad, lealtad procesal, independencia y plena autonomía".

Francisco Pizarro.

El respaldo institucional no quedó limitado a esas consideraciones. El fiscal general también calificó el desempeño de los investigadores como "un noble ejercicio de su propio deber, que debe ponerse de resalto y validar".

De esta manera, la máxima autoridad del Ministerio Público Fiscal fijó una posición pública en defensa de los funcionarios que investigan una causa de fuerte repercusión política y judicial en San Juan.

El comunicado concluyó con una reafirmación del compromiso institucional: "El Ministerio Público Fiscal, orgullosamente, seguirá aplicando en los hechos su lema de 'hacer el deber ser'".

La denuncia en Comodoro Py y la investigación del Acueducto

La reacción de Baigorrí se produjo después de que se conociera una denuncia penal presentada contra Gómez y Pizarro ante los tribunales federales de Comodoro Py, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La presentación fue impulsada por abogados defensores de algunos de los involucrados en la investigación del Acueducto Gran Tulum y sumó un nuevo capítulo a las controversias judiciales que rodean el expediente.

La denuncia trascendió en medio de una disputa por la competencia de la causa, luego de que el juez federal Daniel Rafecas solicitara información sobre la investigación que lleva adelante la Justicia provincial. Sin embargo, hasta el momento no se confirmó una vinculación directa entre ambas actuaciones judiciales.

En paralelo, continúa pendiente la audiencia de formalización de la investigación contra las once personas alcanzadas por el expediente, entre ellas el exgobernador Sergio Uñac y el diputado nacional Cristian Andino. La audiencia, originalmente prevista para el 14 de octubre, fue reprogramada para el próximo 10 de noviembre.

Mientras avanza ese proceso, Baigorrí dejó expresado el respaldo de la Fiscalía General a los investigadores. Su comunicado no responde puntualmente a las acusaciones que pudieran integrar la denuncia federal, sino que reivindica el desempeño profesional, la independencia y la actuación de Gómez y Pizarro al frente de la investigación.