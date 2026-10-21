Ante la inminente llegada del fenómeno climático de "El Niño", la Municipalidad de Rawson puso en marcha un operativo preventivo que incluye la preparación de protocolos de emergencia y un convenio estratégico con la Asociación de Ferreteros, Distribuidores y Afines de la provincia. Así lo informó el secretario de Gobierno municipal, Sebastián Chirino, quien destacó a DIARIO HUARPE, que la iniciativa busca generar un esfuerzo articulado entre el Estado y la comunidad para que los vecinos puedan mejorar las condiciones de sus viviendas frente a las contingencias climáticas.

"Nosotros desde el primer momento estamos obviamente preparando los equipos y todo lo que tiene que ver con el protocolo de la emergencia, pero también sabemos que es un llamado a la comunidad para que todos hagamos un poquito de esfuerzos para que lleguemos mejor a la situación que nos plantea este fenómeno climático del Niño", expresó el funcionario comunal.

Sobre el acuerdo con el sector comercial afirmó que "se ha logrado un convenio con la Asociación de Ferreteros, Distribuidores y Afines de la provincia y a partir de eso se convocó a todas las ferreterías del departamento que agradecemos, porque las ferreterías, ojo, están en un momento donde también no están vendiendo, no están sobrantes de stock, sin embargo ellos también entienden que es una apuesta para sus clientes, para los rawsinos y bueno han suscripto 21 ferreterías", detalló.

Como eje central de la medida, un total de 21 ferreterías del departamento decidieron sumarse al acuerdo. A pesar de encontrarse en un contexto de stock limitado y ventas moderadas, estos comercios decidieron apostar por sus clientes ofreciendo diversas facilidades de pago.

A través del sitio web del municipio, los vecinos ya pueden consultar los comercios adheridos y acceder a beneficios como cuotas sin interés, descuentos por pago contado, flete o traslado sin costo, y asesoramiento especializado gratuito.

En los comercios locales se pueden encontrar productos esenciales para la impermeabilización y reparación de techos, tales como membranas asfálticas en rollo (Acqua Stop), membranas líquidas (Tersuave Deco Techos, Arax Frentech, Printface, Fadepa), emulsiones asfálticas y plásticas (Amatech, Megaton) y bolsas de cemento (Loma Negra).

Sobre los beneficios y la plataforma municipal: "todas estas ya están disponibles en el sitio web del municipio, a través de las cuales pueden obtener distintas soluciones dependiendo del tipo de techo y con algunos beneficios, en algunos casos estamos hablando de cuotas sin interés, en otros casos es descuento por pago contado, en otros casos es el flete o el traslado sin costo, y finalmente lo que es asesoramiento sin costo también por parte de gente que se ha capacitado en oficina de empleo".

Registro de mano de obra especializada

Como complemento indispensable para la ejecución de las reparaciones, el municipio dispuso también un registro de más de 40 techadores capacitados. Al respecto, Chirino comentó que "agregamos el registro de techadores. Estamos hablando de personal que se ha capacitado en los distintos cursos de formación e incluso algunos que venían con experiencia y están validados. En total son más de 40 los techadores que se han inscripto".

Por último, Chirino transmitió que "todos los esfuerzos encaminados a que podamos llevar de la mejor manera, sabemos que son tiempos duros, pero si todos ponemos un poquito lo vamos a poder sobrellevar mejor".

Estos trabajadores han completado cursos de formación en las oficinas de empleo municipal o cuentan con trayectoria comprobada, y sus datos se encuentran disponibles en la plataforma web oficial para garantizar un servicio de mano de obra confiable y seguro para los vecinos de Rawson.

Desde el municipio remarcaron que, si bien se atraviesan tiempos económicos complejos, la predisposición conjunta del sector comercial y comunal permite ofrecer soluciones concretas y accesibles para sobrellevar de la mejor manera el impacto de las condiciones climáticas en los hogares del departamento.