El anuncio del gobernador Marcelo Orrego sobre el impulso a la obra pública y la construcción de viviendas a través del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) generó expectativas de reactivación entre los ferreteros de San Juan. Desde el sector recibieron con optimismo la iniciativa por su potencial para recuperar las ventas, aunque reclamaron que los proyectos comiencen cuanto antes para que el impacto económico se refleje en los comercios.

Juan Janavel, presidente de la Cámara de Ferreteros de San Juan, recibió con entusiasmo el anuncio de la construcción de 2.240 viviendas distribuidas en 30 nuevos barrios y destacó a DIARIO HUARPE, el impacto que podría tener en el sector, en un contexto marcado por la caída de las ventas. "Esto es muy positivo. Es lo que estamos esperando todos", expresó el dirigente.

Sin embargo, Janavel advirtió que las expectativas deben traducirse en obras concretas para que los comercios comiencen a sentir una recuperación. "Todos son anuncios y necesitamos cosas concretas, necesitamos que ya empiece. Que no se quede solo en anuncios", manifestó. En esa línea, expresó que los trabajos se pongan en marcha antes de fin de año. "Ojalá sea antes de fin de año. Venimos de anuncio en anuncio, pero las obras no empiezan", sostuvo.

La expectativa de los ferreteros está puesta en que la construcción de los nuevos barrios impulse la demanda de materiales, herramientas e insumos, lo que podría representar un alivio para los comercios que atraviesan dificultades económicas. No obstante, el impacto sobre las ventas dependerá de los plazos de ejecución y del avance efectivo de los proyectos.

Las ventas de las ferreterías cayeron hasta un 12%

El anuncio provincial llega en un contexto de dificultades para el sector ferretero. Según explicó Janavel, entre el 70% y el 80% de los socios de la Cámara registraron una caída de entre el 10% y el 12% en sus ventas durante este año.

El dirigente atribuyó esta situación a la pérdida del poder adquisitivo de los consumidores, la menor actividad económica y el aumento de los costos operativos. Además, señaló que los comercios enfrentan dificultades para sostener sus márgenes de ganancia ante el incremento de los servicios y los gastos fijos.

"Los servicios aumentaron una locura y los precios bajaron, por lo que bajó la ganancia y tenemos que vender más para cubrir los gastos fijos", explicó Janavel.

Frente a este panorama, el presidente de la Cámara insistió en que la reactivación de la obra pública podría representar un impulso para las ferreterías sanjuaninas. "Los que levantamos las persianas todos los días necesitamos que prosperen estos anuncios del gobernador y empiecen las obras ya para repuntar las ventas", remarcó.

De esta manera, la construcción de las 2.240 viviendas abre una expectativa de recuperación para el sector, aunque su impacto comercial dependerá de que los proyectos comiencen a ejecutarse. Para los ferreteros, el desafío será que la inversión anunciada se traduzca en una mayor demanda de materiales y contribuya a recuperar las ventas.